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Уперше в історії Японії кількість довгожителів перевищила 100 тисяч осіб

Київ • УНН

 • 4014 перегляди

У Японії нарахували рекордні 107 677 довгожителів, 88% із них - жінки. Водночас країна переживає рекордне падіння народжуваності.

Уперше в історії Японії кількість довгожителів перевищила 100 тисяч осіб

Уперше в історії Японії кількість довгожителів перевищила сто тисяч осіб, оновивши рекорд п'ятдесят шостий рік поспіль. Більшість із них - жінки, а саме зростання відбувається на тлі стрімкого падіння загальної народжуваності в країні. Про це повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

У вівторок, 15 вересня, Міністерство охорони здоров'я, праці та добробуту повідомило, що кількість довгожителів знову зросла - вже 56-й рік поспіль - і у вересні сягнула 107 677 осіб, що майже на 8 000 більше, ніж торік.

У відомстві додали, що більшість із них — жінки, які становлять 88% від загальної кількості, або 94 298 осіб.

Міністр охорони здоров'я Кенічіро Уено позитивно оцінив ці дані, заявивши журналістам: "Я дуже радий, що стільки людей залишаються активними та здоровими упродовж такого тривалого часу".

За даними Світового банку, Японія стабільно посідає одне з перших місць у світі за тривалістю життя: у 2024 році середня тривалість життя там становила 84 роки. Для порівняння, у США цей показник становив 79 років.

Учені пояснюють довголіття в країні корисним раціоном харчування та передовою системою охорони здоров'я. Хоча Японія має репутацію країни з екстремально довгим робочим днем у містах, деякі мешканці дотримуються філософії "ікіґай", яка закликає знаходити цінність і радість у житті.

За даними міністерства, зараз у країні мешкають одні з найстаріших людей у світі: 114-річна Фуйо Кішімото з Кіото та 112-річний Хікару Като з Кумамото.

Проте старіння населення також створює дедалі більший тиск на четверту за величиною економіку світу, збільшуючи витрати на догляд за літніми людьми та скорочуючи чисельність робочої сили.

Попри появу покоління, яке живе довше, населення Японії, що становить 123 мільйони осіб, продовжує скорочуватися, оскільки рівень народжуваності впав до рекордного мінімуму.

Останніми роками країна також відкрила двері для кваліфікованих фахівців і робітників, хоча останнім часом уряд посилив візові вимоги на тлі зростання антиіноземних настроїв.

119-річний чоловік із Коста-Рики може стати найстарішою людиною у світі10.09.26, 03:54 • 13182 перегляди

Ольга Розгон

Світ
Світовий банк
Японія
Сполучені Штати Америки