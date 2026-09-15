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Впервые в истории Японии количество долгожителей превысило 100 тысяч человек

Киев • УНН

 • 4032 просмотра

В Японии насчитали рекордные 107 677 долгожителей, 88% из них - женщины. В то же время страна переживает рекордное падение рождаемости.

Впервые в истории Японии количество долгожителей превысило 100 тысяч человек

Впервые в истории Японии число долгожителей превысило сто тысяч человек, обновив рекорд пятьдесят шестой год подряд. Большинство из них — женщины, а сам рост происходит на фоне стремительного падения общей рождаемости в стране. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Во вторник, 15 сентября, Министерство здравоохранения, труда и благосостояния сообщило, что число долгожителей вновь выросло — уже 56-й год подряд — и в сентябре достигло 107 677 человек, что почти на 8 000 больше, чем в прошлом году.

В ведомстве добавили, что большинство из них — женщины, которые составляют 88% от общего числа, или 94 298 человек.

Министр здравоохранения Кенъитиро Уэно положительно оценил эти данные, заявив журналистам: "Я очень рад, что столько людей остаются активными и здоровыми на протяжении столь длительного времени".

По данным Всемирного банка, Япония стабильно занимает одно из первых мест в мире по продолжительности жизни: в 2024 году средняя продолжительность жизни там составляла 84 года. Для сравнения, в США этот показатель составлял 79 лет.

Учёные объясняют долголетие в стране полезным рационом питания и передовой системой здравоохранения. Хотя Япония имеет репутацию страны с экстремально продолжительным рабочим днём в городах, некоторые жители придерживаются философии "икигай", которая призывает находить ценность и радость в жизни.

По данным министерства, сейчас в стране живут одни из самых старых людей в мире: 114-летняя Фуйо Кишимото из Киото и 112-летний Хикару Като из Кумамото.

Однако старение населения также создаёт всё большее давление на четвёртую по величине экономику мира, увеличивая расходы на уход за пожилыми людьми и сокращая численность рабочей силы.

Несмотря на появление поколения, которое живёт дольше, население Японии, составляющее 123 миллиона человек, продолжает сокращаться, поскольку уровень рождаемости упал до рекордного минимума.

В последние годы страна также открыла двери для квалифицированных специалистов и рабочих, хотя в последнее время правительство ужесточило визовые требования на фоне роста анти-иностранных настроений.

119-летний мужчина из Коста-Рики может стать старейшим человеком в мире10.09.26, 03:54 • 13183 просмотра

Ольга Розгон

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