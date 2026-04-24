$43.940.0551.380.12
ukenru
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+10°
2.6м/с
34%
744мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Антониу Кошта
Урсула фон дер Ляйен
Мохаммед бин Салман
Блогеры
Актуальные места
Украина
Кипр
Соединённые Штаты
Германия
Брюссель
Реклама
УНН Lite
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Instagram
Шахед-136
Фильм

Украина и Саудовская Аравия договорились о сотрудничестве в сфере безопасности, энергетики и продовольствия - Зеленский

Киев • УНН

 • 916 просмотра

Зеленский встретился с Наследным принцем Саудовской Аравии и договорился о сотрудничестве в экспорте экспертизы в области безопасности, энергетике и продовольственной безопасности. Определены задачи для команд и обменялись оценками ситуации на Ближнем Востоке.

Президент Владимир Зеленский провел встречу с Наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом. Об этом глава государства сообщил в Telegram, пишет УНН.

Есть стратегическое соглашение в сфере безопасности, которое мы активно развиваем по трем ключевым направлениям. Первое – экспорт нашей украинской экспертизы и возможностей в защите неба. Второе – энергетическое сотрудничество, которое добавляет Украине устойчивости в это сложное время. Третье – направление продовольственной безопасности

- написал Зеленский.

По его словам, он с наследным принцем определили задачи для команд обеих стран, и теперь рассчитывает на оперативное и полное их выполнение.

Сейчас, когда международные отношения существенно дестабилизированы, именно такая двусторонняя работа восстанавливает уверенность

- отметил Президент Украины.

Зеленский также сообщил, что обменялся с Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом оценками ситуации на Ближнем Востоке и в Персидском заливе: «Надеемся, что безопасности будет больше, и помогаем этому».

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Энергетика
Мохаммед бин Салман
Саудовская Аравия
Владимир Зеленский
Украина