Украина и Саудовская Аравия договорились о сотрудничестве в сфере безопасности, энергетики и продовольствия - Зеленский

Президент Владимир Зеленский провел встречу с Наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом. Об этом глава государства сообщил в Telegram, пишет УНН.

Есть стратегическое соглашение в сфере безопасности, которое мы активно развиваем по трем ключевым направлениям. Первое – экспорт нашей украинской экспертизы и возможностей в защите неба. Второе – энергетическое сотрудничество, которое добавляет Украине устойчивости в это сложное время. Третье – направление продовольственной безопасности - написал Зеленский.

По его словам, он с наследным принцем определили задачи для команд обеих стран, и теперь рассчитывает на оперативное и полное их выполнение.

Сейчас, когда международные отношения существенно дестабилизированы, именно такая двусторонняя работа восстанавливает уверенность - отметил Президент Украины.

Зеленский также сообщил, что обменялся с Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом оценками ситуации на Ближнем Востоке и в Персидском заливе: «Надеемся, что безопасности будет больше, и помогаем этому».

