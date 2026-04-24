Украина и Саудовская Аравия договорились о сотрудничестве в сфере безопасности, энергетики и продовольствия - Зеленский
Киев • УНН
Зеленский встретился с Наследным принцем Саудовской Аравии и договорился о сотрудничестве в экспорте экспертизы в области безопасности, энергетике и продовольственной безопасности. Определены задачи для команд и обменялись оценками ситуации на Ближнем Востоке.
Президент Владимир Зеленский провел встречу с Наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом. Об этом глава государства сообщил в Telegram, пишет УНН.
Есть стратегическое соглашение в сфере безопасности, которое мы активно развиваем по трем ключевым направлениям. Первое – экспорт нашей украинской экспертизы и возможностей в защите неба. Второе – энергетическое сотрудничество, которое добавляет Украине устойчивости в это сложное время. Третье – направление продовольственной безопасности
По его словам, он с наследным принцем определили задачи для команд обеих стран, и теперь рассчитывает на оперативное и полное их выполнение.
Сейчас, когда международные отношения существенно дестабилизированы, именно такая двусторонняя работа восстанавливает уверенность
Зеленский также сообщил, что обменялся с Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом оценками ситуации на Ближнем Востоке и в Персидском заливе: «Надеемся, что безопасности будет больше, и помогаем этому».
