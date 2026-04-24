Зеленский во второй раз за месяц прибыл в Саудовскую Аравию для важных переговоров с принцем

Президент Украины Владимир Зеленский во второй раз за месяц прибыл с визитом в Саудовскую Аравию, о чем сообщил в четверг в соцсетях, пишет УНН.

Прибыл в Саудовскую Аравию, где встречусь с наследным принцем Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом - сообщил Зеленский.

"Вчера на встрече с европейскими лидерами закрепили финансовые гарантии нашей устойчивости. Сегодня развиваем договоренности с Саудовской Аравией в сфере безопасности, энергетики и инфраструктуры", - указал Президент.

Он отметил важность того, "чтобы усиление было взаимным".

"Ценю содержательное сотрудничество между нашими странами", - подчеркнул Зеленский.

Прошлый визит в королевство Зеленский совершил 26 марта.

Зеленский раскрыл суть Drone Deal - ожидается не менее 10 контрактов на экспорт оружия