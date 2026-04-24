Зеленский во второй раз за месяц прибыл в Саудовскую Аравию для важных переговоров с принцем
Киев • УНН
Президент обсудит сотрудничество в сферах безопасности, энергетики и инфраструктуры. Это второй визит Владимира Зеленского в королевство за текущий месяц.
Президент Украины Владимир Зеленский во второй раз за месяц прибыл с визитом в Саудовскую Аравию, о чем сообщил в четверг в соцсетях, пишет УНН.
Прибыл в Саудовскую Аравию, где встречусь с наследным принцем Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом
"Вчера на встрече с европейскими лидерами закрепили финансовые гарантии нашей устойчивости. Сегодня развиваем договоренности с Саудовской Аравией в сфере безопасности, энергетики и инфраструктуры", - указал Президент.
Он отметил важность того, "чтобы усиление было взаимным".
"Ценю содержательное сотрудничество между нашими странами", - подчеркнул Зеленский.
Дополнение
Прошлый визит в королевство Зеленский совершил 26 марта.
Зеленский раскрыл суть Drone Deal - ожидается не менее 10 контрактов на экспорт оружия21.04.26, 12:33 • 4186 просмотров