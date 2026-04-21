$44.100.2151.890.13
ukenru
10:09 • 310 просмотра
Рубрики
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+9°
3м/с
41%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Дональд Туск
Игорь Клименко
Актуальные места
Украина
Венгрия
Днепропетровская область
Соединённые Штаты
Германия
Реклама
УНН Lite
Знак зодиака Телец: даты, характеристика и совместимость20 апреля, 10:58 • 52791 просмотра
Натали Портман беременна третьим ребенком от партнера Танги Дестейбла18 апреля, 00:16 • 53192 просмотра
От "Мстителей" с Дауни-младшим до "Топ Ган 3" - голливудские студии анонсировали новые фильмы на CinemaConVideo17 апреля, 13:39 • 46078 просмотра
Глава Amazon о поиске актера на роль Бонда: "Мы уделяем этому время"16 апреля, 15:47 • 51601 просмотра
Клипы с YouTube и пустая сцена - как Джастин Бибер покорил Coachella и интернетVideo14 апреля, 14:47 • 74330 просмотра
Актуальное
Техника
Фильм
MIM-104 Patriot
Дипломатка
Социальная сеть

Зеленский раскрыл суть Drone Deal - ожидается не менее 10 контрактов на экспорт оружия

Киев • УНН

 • 1156 просмотра

Зеленский анонсировал Drone Deal для защиты инфраструктуры и экспорта оружия. Договоренности уже есть с тремя странами, еще 11 государств выразили свой запрос.

Украина предлагает странам-партнерам Drone Deal, куда входит уникальная система защиты, состоящая, в частности, из дронов для отражения массированных атак, систем ПВО и РЭБ, заявил Президент Владимир Зеленский во время интервью в эфире телемарафона, пишет УНН.

Что такое Drone Deal

"В Drone Deal входит уникальная система защиты, которая состоит, в частности, из дронов для отражения массированных атак, систем ПВО и РЭБ", сказал Зеленский, которого цитируют в ОП.

Drone Deal – это многолетняя программа сотрудничества между Украиной и той или иной страной, направленная на экспертизу и помощь в защите от массированных атак на критическую, гражданскую инфраструктуру, отметил Президент.

С какими странами есть договоренности

"Мы договорились о 10-летних договорах уже с тремя ключевыми странами: Саудовской Аравией, Эмиратами и Катаром. Запрос у нас уже от 11 стран: Ближний Восток и Залив, плюс понемногу присматриваемся к Кавказу", – сказал Президент.

По словам Зеленского, в Drone Deal будет "по меньшей мере 10 различных контрактов об экспорте украинского оружия".

"Также предусмотрено совместное производство – строительство производственных линий и в Украине, и в других государствах, совместная разработка новых технологий, договоренность о финансировании на год соответствующего объема и конкретное количество лет такого сотрудничества", - сообщили в ОП.

Сотрудничество с европейскими партнерами

"Второе: это мои шаги и потом шаги всей команды – это европейская часть. И Европа – это наше начало работы с Германией, Норвегией, Италией, в принципе, с нордик-странами – с Норвегией, Швецией – и Нидерландами. Это уже то, что мы видим и понимаем. Безусловно, у нас хорошие отношения с Британией и Францией. Я уверен, что там все это будет также происходить", – сказал Зеленский.

Что получит Украина

Президент подчеркнул, что такое сотрудничество является взаимовыгодным. Например, ключевые договоренности с лидерами стран Ближнего Востока и региона Залива касаются ракет для "патриотов" и помощи энергетической устойчивости Украины.

"С Норвегией мы говорим о газе. С Румынией мы уже достроим соответствующую инфраструктуру – также газ и электричество. И наши ближневосточные партнеры – они могут полностью закрыть вопрос по дефициту нефти", – акцентировал Зеленский.

Партнерство в сфере безопасности

Также Президент рассказал о партнерстве в сфере безопасности уровня G2G (government to government), что является первым рамочным договором, на основе которого в страну заходят компании и ведут переговоры.

По словам Главы государства, компании выбирает заказчик и частный сектор. Сейчас в Украине есть 200 очень сильных оборонных компаний, 30 из которых – это мировой топ. Зеленский отметил, что договоренности на уровне государства позволяют наполнять бюджет Украины. Взамен наша страна дает партнерам гарантию, что их специалисты будут обучены, а оружие будет эффективно работать. По его словам, после договоренностей с лидерами о партнерстве в сфере безопасности в их страну заходят компании, а Украина получает налоги в зависимости от суммы сделки.

"Потому что это бренд сегодня – made in Ukraine. И дорогостоящий. Я много раз подчеркиваю представителям частного сектора: не забывайте, цена этого продукта – не только деньги, технологии, но и жизнь людей, которые использовали ваш продукт", – отметил Президент.

Made in Ukraine для фронта - Зеленский очертил условия экспорта оружия20.04.26, 13:20 • 3964 просмотра

Глава государства подчеркнул, что открыт к формуле: сначала все нужно экспортировать на фронт, а после этого – в любую из партнерских стран. При этом приоритет должен отдаваться странам, которые являются крупнейшими донорами, и странам, которые постоянно помогают Украине во время войны финансово, оборонно и политически.

Зеленский подчеркнул: с морскими дронами многое удалось не только благодаря украинской оборонной отрасли, но и помощи партнеров. Великобритания, Норвегия и Нидерланды как страны, исторически имеющие большой опыт развития своего морского флота, помогали Украине с некоторыми технологиями.

"То есть когда мы говорим о партнерских отношениях и о нашем экспорте, надо также быть благодарными и не забывать, кто вам такой толчок дал. Мы сегодня 30 миллиардов вкладываем в украинскую оборону. На 2026 год это задача, 30 миллиардов долларов. Сегодня наша "оборонка" говорит: мы уже готовы производить объемы на 60. Представьте себе, что в целом произошло с украинским оборонным сектором, с нашим ОПК. 30 миллиардов – все эти деньги мы сегодня привозим от партнеров. И эти годы дали такой скачок", – подчеркнул Зеленский.

Юлия Шрамко

Война в УкраинеПолитика
Техника
Энергетика
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
MIM-104 Patriot
Франция
Швеция
Норвегия
Великобритания
Италия
Саудовская Аравия
Катар
Германия
Нидерланды
Румыния
Объединенные Арабские Эмираты
Владимир Зеленский
Украина