Зеленский раскрыл суть Drone Deal - ожидается не менее 10 контрактов на экспорт оружия

Украина предлагает странам-партнерам Drone Deal, куда входит уникальная система защиты, состоящая, в частности, из дронов для отражения массированных атак, систем ПВО и РЭБ, заявил Президент Владимир Зеленский во время интервью в эфире телемарафона, пишет УНН.

Что такое Drone Deal

"В Drone Deal входит уникальная система защиты, которая состоит, в частности, из дронов для отражения массированных атак, систем ПВО и РЭБ", сказал Зеленский, которого цитируют в ОП.

Drone Deal – это многолетняя программа сотрудничества между Украиной и той или иной страной, направленная на экспертизу и помощь в защите от массированных атак на критическую, гражданскую инфраструктуру, отметил Президент.

С какими странами есть договоренности

"Мы договорились о 10-летних договорах уже с тремя ключевыми странами: Саудовской Аравией, Эмиратами и Катаром. Запрос у нас уже от 11 стран: Ближний Восток и Залив, плюс понемногу присматриваемся к Кавказу", – сказал Президент.

По словам Зеленского, в Drone Deal будет "по меньшей мере 10 различных контрактов об экспорте украинского оружия".

"Также предусмотрено совместное производство – строительство производственных линий и в Украине, и в других государствах, совместная разработка новых технологий, договоренность о финансировании на год соответствующего объема и конкретное количество лет такого сотрудничества", - сообщили в ОП.

Сотрудничество с европейскими партнерами

"Второе: это мои шаги и потом шаги всей команды – это европейская часть. И Европа – это наше начало работы с Германией, Норвегией, Италией, в принципе, с нордик-странами – с Норвегией, Швецией – и Нидерландами. Это уже то, что мы видим и понимаем. Безусловно, у нас хорошие отношения с Британией и Францией. Я уверен, что там все это будет также происходить", – сказал Зеленский.

Что получит Украина

Президент подчеркнул, что такое сотрудничество является взаимовыгодным. Например, ключевые договоренности с лидерами стран Ближнего Востока и региона Залива касаются ракет для "патриотов" и помощи энергетической устойчивости Украины.

"С Норвегией мы говорим о газе. С Румынией мы уже достроим соответствующую инфраструктуру – также газ и электричество. И наши ближневосточные партнеры – они могут полностью закрыть вопрос по дефициту нефти", – акцентировал Зеленский.

Партнерство в сфере безопасности

Также Президент рассказал о партнерстве в сфере безопасности уровня G2G (government to government), что является первым рамочным договором, на основе которого в страну заходят компании и ведут переговоры.

По словам Главы государства, компании выбирает заказчик и частный сектор. Сейчас в Украине есть 200 очень сильных оборонных компаний, 30 из которых – это мировой топ. Зеленский отметил, что договоренности на уровне государства позволяют наполнять бюджет Украины. Взамен наша страна дает партнерам гарантию, что их специалисты будут обучены, а оружие будет эффективно работать. По его словам, после договоренностей с лидерами о партнерстве в сфере безопасности в их страну заходят компании, а Украина получает налоги в зависимости от суммы сделки.

"Потому что это бренд сегодня – made in Ukraine. И дорогостоящий. Я много раз подчеркиваю представителям частного сектора: не забывайте, цена этого продукта – не только деньги, технологии, но и жизнь людей, которые использовали ваш продукт", – отметил Президент.

Made in Ukraine для фронта - Зеленский очертил условия экспорта оружия

Глава государства подчеркнул, что открыт к формуле: сначала все нужно экспортировать на фронт, а после этого – в любую из партнерских стран. При этом приоритет должен отдаваться странам, которые являются крупнейшими донорами, и странам, которые постоянно помогают Украине во время войны финансово, оборонно и политически.

Зеленский подчеркнул: с морскими дронами многое удалось не только благодаря украинской оборонной отрасли, но и помощи партнеров. Великобритания, Норвегия и Нидерланды как страны, исторически имеющие большой опыт развития своего морского флота, помогали Украине с некоторыми технологиями.

"То есть когда мы говорим о партнерских отношениях и о нашем экспорте, надо также быть благодарными и не забывать, кто вам такой толчок дал. Мы сегодня 30 миллиардов вкладываем в украинскую оборону. На 2026 год это задача, 30 миллиардов долларов. Сегодня наша "оборонка" говорит: мы уже готовы производить объемы на 60. Представьте себе, что в целом произошло с украинским оборонным сектором, с нашим ОПК. 30 миллиардов – все эти деньги мы сегодня привозим от партнеров. И эти годы дали такой скачок", – подчеркнул Зеленский.