Глава ФПУ рассказал, что с Домом профсоюзов на Майдане
Авиационный бизнес под давлением: БЭБ открыло дела из-за лизинга воздушных судов против 5 авиакомпаний
Украина готовит собственный аналог Patriot вместе с Европой - Зеленский
Астропрогноз на 20-26 апреля обещает напряжение и большие перемены
Глава патрульной полиции Украины Жуков уходит в отставку из-за теракта в Киеве 18 апреля
Влияние недосыпания на вес и гормоны - почему возникает желание переедать
Генштаб подтвердил поражение предприятия "Атлант Аэро" в Таганроге и складов оккупантов
Трамп созвал экстренное совещание из-за угрозы войны с Ираном - СМИ
Террорист в Киеве убил отца: ребенок в больнице, мама выжила
СБУ поразила три российских корабля и стратегическую РЛС в оккупированном Крыму
Made in Ukraine для фронта - Зеленский очертил условия экспорта оружия

Киев • УНН

Украинское оружие должно поставляться на фронт перед экспортом партнерам. Президент предостерег от потери технологий и подчеркнул приоритет для союзников.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские оборонные компании должны в первую очередь направлять свою продукцию на нужды фронта, а уже после этого — экспортировать ее в другие страны. Об этом он сказал в интервью, которое транслировали в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

По словам главы государства, он поддерживает возможность экспорта вооружения, однако предлагает четкую последовательность: сначала обеспечение украинских военных, а затем — продажа партнерам. При этом приоритет должны получать страны, которые больше всего помогают Украине во время войны.

Что касается экспорта, я открыт к следующей формуле: первое – это экспортируйте, пожалуйста, все на наш фронт. А после этого в любую из партнерских стран. Но приоритет – страны-крупнейшие доноры, страны, которые нам помогали все время войны

- детализировал глава государства.

Зеленский также отметил, что украинские компании настаивают на полном открытии экспорта, однако предостерег от рисков. В частности, он подчеркнул, что вывод технологий за границу может привести к потере Украиной важного направления оборонной промышленности.

Глава государства подчеркнул, что продукция украинского военно-промышленного комплекса уже стала ценным брендом made in Ukraine. В то же время ее стоимость определяется не только финансовыми показателями или технологическими решениями, но и человеческими потерями.

Это бренд сегодня, made in Ukraine, и дорогостоящий. Я много раз подчеркиваю представителям частного сектора

- подчеркнул президент Украины.

Отдельно украинский лидер обратил внимание на то, что операторы, работающие с этой техникой, являются мишенью для врага, и это также является частью цены, которую платит страна за развитие собственного оборонного производства.

Напомним

В марте 2026 года стало известно, что Япония планирует закупить украинские ударные дроны вместо израильских. Сейчас страны готовят соглашение об обмене технологиями на вооружение.

Александра Василенко

