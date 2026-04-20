Made in Ukraine для фронта - Зеленский очертил условия экспорта оружия

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские оборонные компании должны в первую очередь направлять свою продукцию на нужды фронта, а уже после этого — экспортировать ее в другие страны. Об этом он сказал в интервью, которое транслировали в эфире телемарафона, передает УНН.

По словам главы государства, он поддерживает возможность экспорта вооружения, однако предлагает четкую последовательность: сначала обеспечение украинских военных, а затем — продажа партнерам. При этом приоритет должны получать страны, которые больше всего помогают Украине во время войны.

Что касается экспорта, я открыт к следующей формуле: первое – это экспортируйте, пожалуйста, все на наш фронт. А после этого в любую из партнерских стран. Но приоритет – страны-крупнейшие доноры, страны, которые нам помогали все время войны