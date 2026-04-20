Made in Ukraine для фронта - Зеленский очертил условия экспорта оружия
Киев • УНН
Украинское оружие должно поставляться на фронт перед экспортом партнерам. Президент предостерег от потери технологий и подчеркнул приоритет для союзников.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские оборонные компании должны в первую очередь направлять свою продукцию на нужды фронта, а уже после этого — экспортировать ее в другие страны. Об этом он сказал в интервью, которое транслировали в эфире телемарафона, передает УНН.
Детали
По словам главы государства, он поддерживает возможность экспорта вооружения, однако предлагает четкую последовательность: сначала обеспечение украинских военных, а затем — продажа партнерам. При этом приоритет должны получать страны, которые больше всего помогают Украине во время войны.
Что касается экспорта, я открыт к следующей формуле: первое – это экспортируйте, пожалуйста, все на наш фронт. А после этого в любую из партнерских стран. Но приоритет – страны-крупнейшие доноры, страны, которые нам помогали все время войны
Зеленский также отметил, что украинские компании настаивают на полном открытии экспорта, однако предостерег от рисков. В частности, он подчеркнул, что вывод технологий за границу может привести к потере Украиной важного направления оборонной промышленности.
Глава государства подчеркнул, что продукция украинского военно-промышленного комплекса уже стала ценным брендом made in Ukraine. В то же время ее стоимость определяется не только финансовыми показателями или технологическими решениями, но и человеческими потерями.
Это бренд сегодня, made in Ukraine, и дорогостоящий. Я много раз подчеркиваю представителям частного сектора
Отдельно украинский лидер обратил внимание на то, что операторы, работающие с этой техникой, являются мишенью для врага, и это также является частью цены, которую платит страна за развитие собственного оборонного производства.
Напомним
В марте 2026 года стало известно, что Япония планирует закупить украинские ударные дроны вместо израильских. Сейчас страны готовят соглашение об обмене технологиями на вооружение.