Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Стів Джобс стане обличчям нової доларової монети США в 2026 році

Київ • УНН

 • 958 перегляди

В рамках програми American Innovation Монетний двір США у 2026 році випустить доларову монету із зображенням Стіва Джобса . Монета представлятиме Каліфорнію та матиме цитату Джобса "Створи щось чудове".

Стів Джобс стане обличчям нової доларової монети США в 2026 році

У 2026 році Монетний двір США випустить спеціальну монету номіналом 1 долар із зображенням співзасновника Apple Стіва Джобса. Вона стане частиною програми American Innovation, яка з 2018 року вшановує технологічні інновації у всіх штатах і територіях США. Цього разу монета представлятиме Каліфорнію – рідний штат Джобса. Про це повідомляє Тechspot, пише УНН.

Деталі

На лицьовій стороні монети зображено молодого Джобса, що сидить, схрестивши ноги, на фоні пагорбів та дубів. Навколо розташовано його цитату "Створи щось чудове". За словами Монетного двору, дизайн символізує прагнення Джобса створювати технології, які відчуваються органічними та природними, подібно до оточення.

НБУ випустив нову 10-гривневу монету на честь Сил безпілотних систем ЗСУ30.09.25, 18:14 • 6822 перегляди

Крім Джобса, наступного року планують випустити ще три доларові монети програми American Innovation, зокрема присвячені суперкомп’ютеру Cray-1 у Вісконсині. Попередні випуски вже вшановували відомі винаходи та технології: лампочку для Нью-Джерсі, відеогру Ральфа Бера "Гандбол" для Нью-Гемпширу, телескоп Габбл для Меріленду та астронавтів NASA для Техасу.

Монети можна буде придбати в онлайн-магазині Монетного двору США. Випуск таких пам’ятних монет триватиме до 2032 року.

Довідково

Стів Джобс, разом зі Стівом Возняком, започаткував Apple і представив комп’ютери Apple I та Apple II у середині 1970-х років, які революціонізували ринок домашніх ПК.

У 1984 році Джобс презентував перший Macintosh з мишею та графічним інтерфейсом, а у 2001 році – культовий iPod, що змінив музичну індустрію. Наступні його інновації – iPhone та iPad – стали визначальними для сучасних технологій.

Джобс помер у 2011 році після боротьби з раком підшлункової залози, а через десять років отримав посмертну медаль Свободи.

У США планують випустити монети із зображенням Трампа03.10.25, 22:27 • 5483 перегляди

Степан Гафтко

