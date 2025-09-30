НБУ випустив нову 10-гривневу монету на честь Сил безпілотних систем ЗСУ

Національний банк України представив нову обігову пам’ятну монету номіналом 10 гривень, яка вшановує Сили безпілотних систем Збройних Сил України – наймолодший рід військ, створений у 2024 році. Монета продовжує серію "Збройні Сили України" і символізує технологічну перевагу та інтелект українського війська. Про це повідомили в НБУ, пише УНН.

Деталі

Презентація відбулася за участю заступника Голови НБУ Олексія Шабана та т.в.о. командувача Сил безпілотних систем майора Олександра Тарасенка.

Сили безпілотних систем – це символ інноваційності, технологічної переваги та інтелекту нашого війська. За короткий час воїни цього роду сил довели: молодість – це не про недосвідченість, а про сміливість і рішучість, що дають змогу випереджати агресора – наголосив Олексій Шабан.

За його словами, створення нового роду військ стало "ще одним кроком до модернізації ЗСУ та формування нової військової культури, де інтелект і технології визначають перевагу".

Майор Олександр Тарасенко підкреслив, що попри відносно невелику чисельність, сили дронів мають відчутний вплив на хід війни:"Наші військовослужбовці становлять лише 3% від загальної чисельності армії, але вже здатні вражати кожну третю ціль на полі бою. Ми не просто займаємось безпілотними системами – ми змінюємо самі умови ведення війни".

Дизайн монети

Аверс виконаний у стандартному стилі обігових монет 2018 року.

На реверсі зображена емблема Сил безпілотних систем – стилізована сталева ластівка, яка символізує технологічність, швидкість і маневреність. Додатково розміщені написи "Сили безпілотних систем ЗСУ" та девіз формування: "Наша зброя – розум".

В обіг планується поступово ввести майже 10 мільйонів таких монет.

