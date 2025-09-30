НБУ випустив нову 10-гривневу монету на честь Сил безпілотних систем ЗСУ
Київ • УНН
Національний банк України презентував нову обігову пам’ятну монету номіналом 10 гривень, присвячену Силам безпілотних систем ЗСУ. Цей наймолодший рід військ, створений у 2024 році, символізує технологічну перевагу та інтелект українського війська.
Деталі
Презентація відбулася за участю заступника Голови НБУ Олексія Шабана та т.в.о. командувача Сил безпілотних систем майора Олександра Тарасенка.
Сили безпілотних систем – це символ інноваційності, технологічної переваги та інтелекту нашого війська. За короткий час воїни цього роду сил довели: молодість – це не про недосвідченість, а про сміливість і рішучість, що дають змогу випереджати агресора
За його словами, створення нового роду військ стало "ще одним кроком до модернізації ЗСУ та формування нової військової культури, де інтелект і технології визначають перевагу".
Майор Олександр Тарасенко підкреслив, що попри відносно невелику чисельність, сили дронів мають відчутний вплив на хід війни:"Наші військовослужбовці становлять лише 3% від загальної чисельності армії, але вже здатні вражати кожну третю ціль на полі бою. Ми не просто займаємось безпілотними системами – ми змінюємо самі умови ведення війни".
Дизайн монети
Аверс виконаний у стандартному стилі обігових монет 2018 року.
На реверсі зображена емблема Сил безпілотних систем – стилізована сталева ластівка, яка символізує технологічність, швидкість і маневреність. Додатково розміщені написи "Сили безпілотних систем ЗСУ" та девіз формування: "Наша зброя – розум".
В обіг планується поступово ввести майже 10 мільйонів таких монет.
