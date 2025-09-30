$41.320.16
48.440.03
ukenru
Эксклюзив
13:32 • 14243 просмотра
Вместо министров - предприниматели: что не так с уголовными производствами НАБУ
11:14 • 19786 просмотра
Украинские военные начали в Дании миссию по опыту защиты от дронов: это может стать рамками для более широкого сотрудничества в Европе - Зеленский
30 сентября, 08:49 • 32903 просмотра
Смерть балетмейстера Марии Холодной: суд в Харькове вынес приговор ее мужу-убийце
30 сентября, 08:28 • 55221 просмотра
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы: история, традиции, запреты
30 сентября, 07:51 • 29544 просмотра
Глава Еврокомиссии: с Украиной есть договоренность о 2 млрд евро на дроны
Эксклюзив
30 сентября, 07:25 • 25775 просмотра
Первые осенние заморозки: есть ли угроза для урожая фруктов и овощей
30 сентября, 06:49 • 22978 просмотра
Еще два пакета в рамках PURL согласовываются с американской стороной - Зеленский
30 сентября, 04:27 • 21220 просмотра
В Сумской области в результате удара дрона погибла вся семья с двумя детьми - ОВАPhoto
30 сентября, 04:06 • 23163 просмотра
ЕС рассмотрит создание "стены дронов" и щита ПВО на встрече в Копенгагене - Bloomberg
Эксклюзив
29 сентября, 14:44 • 73088 просмотра
Золото по $3 800: почему рынок опередил прогнозы и что это значит для глобальной экономики
Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы
Эксклюзив
29 сентября, 12:39 • 72830 просмотра
НБУ выпустил новую 10-гривневую монету в честь Сил беспилотных систем ВСУ

Киев • УНН

 • 146 просмотра

Национальный банк Украины представил новую оборотную памятную монету номиналом 10 гривен, посвященную Силам беспилотных систем ВСУ. Этот самый молодой род войск, созданный в 2024 году, символизирует технологическое превосходство и интеллект украинской армии.

НБУ выпустил новую 10-гривневую монету в честь Сил беспилотных систем ВСУ

Национальный банк Украины представил новую оборотную памятную монету номиналом 10 гривен, которая чествует Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины – самый молодой род войск, созданный в 2024 году. Монета продолжает серию "Вооруженные Силы Украины" и символизирует технологическое превосходство и интеллект украинской армии. Об этом сообщили в НБУ, пишет УНН.

Детали

Презентация состоялась при участии заместителя Председателя НБУ Алексея Шабана и врио командующего Сил беспилотных систем майора Александра Тарасенко.

Силы беспилотных систем – это символ инновационности, технологического превосходства и интеллекта нашей армии. За короткое время воины этого рода сил доказали: молодость – это не о неопытности, а о смелости и решительности, которые позволяют опережать агрессора 

– подчеркнул Алексей Шабан.

По его словам, создание нового рода войск стало "еще одним шагом к модернизации ВСУ и формированию новой военной культуры, где интеллект и технологии определяют превосходство".

Майор Александр Тарасенко подчеркнул, что несмотря на относительно небольшую численность, силы дронов оказывают ощутимое влияние на ход войны:"Наши военнослужащие составляют лишь 3% от общей численности армии, но уже способны поражать каждую третью цель на поле боя. Мы не просто занимаемся беспилотными системами – мы меняем сами условия ведения войны".

Дизайн монеты

Аверс выполнен в стандартном стиле оборотных монет 2018 года.

На реверсе изображена эмблема Сил беспилотных систем – стилизованная стальная ласточка, которая символизирует технологичность, скорость и маневренность. Дополнительно размещены надписи "Силы беспилотных систем ВСУ" и девиз формирования: "Наше оружие – разум".

В обращение планируется постепенно ввести почти 10 миллионов таких монет.

Степан Гафтко

ОбществоЭкономика
