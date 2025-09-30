НБУ выпустил новую 10-гривневую монету в честь Сил беспилотных систем ВСУ

Национальный банк Украины представил новую оборотную памятную монету номиналом 10 гривен, которая чествует Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины – самый молодой род войск, созданный в 2024 году. Монета продолжает серию "Вооруженные Силы Украины" и символизирует технологическое превосходство и интеллект украинской армии. Об этом сообщили в НБУ, пишет УНН.

Презентация состоялась при участии заместителя Председателя НБУ Алексея Шабана и врио командующего Сил беспилотных систем майора Александра Тарасенко.

Силы беспилотных систем – это символ инновационности, технологического превосходства и интеллекта нашей армии. За короткое время воины этого рода сил доказали: молодость – это не о неопытности, а о смелости и решительности, которые позволяют опережать агрессора – подчеркнул Алексей Шабан.

По его словам, создание нового рода войск стало "еще одним шагом к модернизации ВСУ и формированию новой военной культуры, где интеллект и технологии определяют превосходство".

Майор Александр Тарасенко подчеркнул, что несмотря на относительно небольшую численность, силы дронов оказывают ощутимое влияние на ход войны:"Наши военнослужащие составляют лишь 3% от общей численности армии, но уже способны поражать каждую третью цель на поле боя. Мы не просто занимаемся беспилотными системами – мы меняем сами условия ведения войны".

Дизайн монеты

Аверс выполнен в стандартном стиле оборотных монет 2018 года.

На реверсе изображена эмблема Сил беспилотных систем – стилизованная стальная ласточка, которая символизирует технологичность, скорость и маневренность. Дополнительно размещены надписи "Силы беспилотных систем ВСУ" и девиз формирования: "Наше оружие – разум".

В обращение планируется постепенно ввести почти 10 миллионов таких монет.

