Стив Джобс станет лицом новой долларовой монеты США в 2026 году
Киев • УНН
В рамках программы American Innovation Монетный двор США в 2026 году выпустит долларовую монету с изображением Стива Джобса. Монета будет представлять Калифорнию и иметь цитату Джобса «Создай что-то великое».
В 2026 году Монетный двор США выпустит специальную монету номиналом 1 доллар с изображением соучредителя Apple Стива Джобса. Она станет частью программы American Innovation, которая с 2018 года чествует технологические инновации во всех штатах и территориях США. На этот раз монета будет представлять Калифорнию – родной штат Джобса. Об этом сообщает Тechspot, пишет УНН.
Подробности
На лицевой стороне монеты изображен молодой Джобс, сидящий, скрестив ноги, на фоне холмов и дубов. Вокруг расположена его цитата "Создай что-то великое". По словам Монетного двора, дизайн символизирует стремление Джобса создавать технологии, которые ощущаются органичными и естественными, подобно окружающей среде.
НБУ выпустил новую 10-гривневую монету в честь Сил беспилотных систем ВСУ30.09.25, 18:14 • 6822 просмотра
Помимо Джобса, в следующем году планируется выпустить еще три долларовые монеты программы American Innovation, в том числе посвященные суперкомпьютеру Cray-1 в Висконсине. Предыдущие выпуски уже чествовали известные изобретения и технологии: лампочку для Нью-Джерси, видеоигру Ральфа Бера "Гандбол" для Нью-Гэмпшира, телескоп Хаббл для Мэриленда и астронавтов NASA для Техаса.
Монеты можно будет приобрести в онлайн-магазине Монетного двора США. Выпуск таких памятных монет продлится до 2032 года.
Справка
Стив Джобс, вместе со Стивом Возняком, основал Apple и представил компьютеры Apple I и Apple II в середине 1970-х годов, которые революционизировали рынок домашних ПК.
В 1984 году Джобс представил первый Macintosh с мышью и графическим интерфейсом, а в 2001 году – культовый iPod, изменивший музыкальную индустрию. Следующие его инновации – iPhone и iPad – стали определяющими для современных технологий.
Джобс умер в 2011 году после борьбы с раком поджелудочной железы, а через десять лет получил посмертную медаль Свободы.
В США планируют выпустить монеты с изображением Трампа03.10.25, 22:27 • 5483 просмотра