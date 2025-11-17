У рф заявили про повторну атаку на підстанцію "Вешкайма": у ЦПД роз'яснили, у чому її важливість
Київ • УНН
Підстанція 500 кВ Вешкайма в Ульяновській області рф, що є ключовим елементом російської енергосистеми, була атакована повторно. Це підтверджують дані супутників NASA Firms та заява керівника Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка.
У рф заявили, що в Ульяновській області атаковано підстанцію 500 кВ Вешкайма. Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко зазначив, що ця підстанція, яка була атакована повторно, - це один з ключових елементів російської енергосистеми, пише УНН.
Деталі
"Відбито атаку ворожих БПЛА на підстанцію у Вешкаймському районі. Жертв та постраждалих немає. На місці падіння уламків працюють спецслужби. Електропостачання населених пунктів здійснюється у штатному режимі", - повідомив губернатор ульяновської області олексій руських.
Дані супутників сервісу NASA Firms, як пише ASTRA, підтверджують пожежу на підстанції 500 кВ Вешкайма в однойменному робочому селищі Ульянівської області.
Після часткового відновлення підстанції "Вешкайма" в Ульяновській області рф, вона знову була атакована. Нагадаю, що це один з ключових елементів російської енергосистеми. Цей об’єкт забезпечує з’єднання між Ульяновською, Мордовською, Чуваською та Самарською областями й виконує функцію транзитного вузла для постачання електроенергії від Сизранської та Жигулівської ГЕС до центральних регіонів росії з військовою промисловістю
