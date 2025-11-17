В РФ заявили о повторной атаке на подстанцию "Вешкайма": в ЦПД разъяснили, в чем ее важность

В РФ заявили, что в Ульяновской области атакована подстанция 500 кВ Вешкайма. Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко отметил, что эта подстанция, которая была атакована повторно, — это один из ключевых элементов российской энергосистемы, пишет УНН.

"Отбита атака вражеских БПЛА на подстанцию в Вешкаймском районе. Жертв и пострадавших нет. На месте падения обломков работают спецслужбы. Электроснабжение населенных пунктов осуществляется в штатном режиме", - сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

Данные спутников сервиса NASA Firms, как пишет ASTRA, подтверждают пожар на подстанции 500 кВ Вешкайма в одноименном рабочем поселке Ульяновской области.

После частичного восстановления подстанции "Вешкайма" в Ульяновской области РФ, она снова была атакована. Напомню, что это один из ключевых элементов российской энергосистемы. Этот объект обеспечивает соединение между Ульяновской, Мордовской, Чувашской и Самарской областями и выполняет функцию транзитного узла для поставки электроэнергии от Сызранской и Жигулевской ГЭС в центральные регионы России с военной промышленностью