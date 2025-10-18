В рф заявили об атаке дронов на подстанцию в ульяновской области

$41.640.00
18 октября, 00:34
Зеленский и Трамп в Белом доме: говорили о Tomahawk, возможном мире с Россией и энергетической помощи Украине
17 октября, 23:31
Трамп не планирует передавать Украине ракеты Tomahawk: встреча лидеров была напряженной
17 октября, 19:15
Трамп заявил, что в течение недели можно завершить войну
17 октября, 18:40
Зеленский заявил, что у него с Трампом "глубокие взаимопонимания"
17 октября, 18:26
Зеленский предложил Трампу обменять дроны на американское вооружение
17 октября, 17:56
Будет двусторонняя встреча, но Зеленский будет на связи: Трамп о встрече с путиным в Венгрии
17 октября, 17:29
Зеленский прибыл в Белый дом, его встретил Трамп
17 октября, 16:16
Трамп не исключил отправку Tomahawk Украине: CNN узнало детали разговора президента США с путиным
17 октября, 14:20
Профильный комитет рекомендовал проект Бюджета-2026 к первому чтению: рассмотрение ожидается 21-22 октября
Эксклюзив
17 октября, 13:38
В комитете ВР по нацбезопасности оценили уровень мобилизации в УкраинеVideo
Эксклюзивы
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Украина получит первые деньги от Японии из замороженных активов РФ в начале 2026 года17 октября, 22:31 • 3076 просмотра
Трамп призвал Зеленского и Путина остановить войну на текущей линии фронта18 октября, 00:09 • 9032 просмотра
Европейские лидеры выразили полную поддержку Зеленскому после его разговора с ТрампомVideo18 октября, 01:11 • 4290 просмотра
Трамп отказывается предоставить Украине ракеты Tomahawk из-за разногласий с Зеленским относительно будущего войны - CNN18 октября, 01:32 • 24736 просмотра
США и Китай готовятся к новому раунду торговых переговоров о снижении пошлин03:57 • 3490 просмотра
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
17 октября, 07:15
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается16 октября, 12:39
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
16 октября, 07:53
Victoria's Secret 2025: какими были самые яркие моменты легендарного показа модPhoto16 октября, 07:27
НАБУ системно болеет: коррупция и рейдерство детективов ставят под сомнение целесообразность его существования16 октября, 07:09
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Александр Стабб
Антониу Кошта
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Венгрия
Будапешт
Новая кнопка Facebook позволяет ИИ просматривать фотографии, которые вы еще не загрузили06:19 • 2510 просмотра
Годами находилась в его близком кругу: СМИ рассекретили новую возлюбленную Эминема17 октября, 20:07 • 27715 просмотра
Сэм Фендер получил премию Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 октября, 10:57 • 35523 просмотра
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15 октября, 15:48 • 64074 просмотра
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto15 октября, 00:05 • 111435 просмотра
Социальная сеть
Ракетная система С-300
Дипломатка
Шахед-136
В рф заявили об атаке дронов на подстанцию в ульяновской области

Киев • УНН

 • 1102 просмотра

Этой ночью 4 БПЛА атаковали электроподстанцию в Вешкайме Ульяновской области РФ, вызвав два взрыва и пожар. Местные жители остались без света, но к утру подачу электроэнергии восстановили.

В рф заявили об атаке дронов на подстанцию в ульяновской области

Этой ночью дроны атаковали электроподстанцию в Ульяновской области рф, сообщили власти региона, передает УНН.

Детали

"По данным Центра управления регионами Ульяновской области, этой ночью 4 БПЛА атаковали электроподстанцию в Вешкайме. В результате произошло два взрыва и пожар", - говорится в сообщении ЦУР российского региона.

ASTRA сообщает, что населенный пункт, как писали местные паблики, остался без света, однако к утру подачу электроэнергии якобы восстановили.

россия потеряла подстанцию "Вешкайма" (500 кВ) в Ульяновской области - один из ключевых элементов своей энергосистемы. Этот объект обеспечивал соединение между Ульяновской, Мордовской, Чувашской и Самарской областями и выполнял функцию транзитного узла для поставки электроэнергии от Сызранской и Жигулевской ГЭС в центральные регионы россии. Так бывает, когда бьешь по энергетике Украины

- прокомментировал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в Telegram.

Напомним

россия ночью выпустила по Украине три ракеты С-300 и 164 дрона, обезврежено 136 беспилотников.

Павел Башинский

Украина