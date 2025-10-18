В рф заявили об атаке дронов на подстанцию в ульяновской области
Киев • УНН
Этой ночью 4 БПЛА атаковали электроподстанцию в Вешкайме Ульяновской области РФ, вызвав два взрыва и пожар. Местные жители остались без света, но к утру подачу электроэнергии восстановили.
Этой ночью дроны атаковали электроподстанцию в Ульяновской области рф, сообщили власти региона, передает УНН.
Детали
"По данным Центра управления регионами Ульяновской области, этой ночью 4 БПЛА атаковали электроподстанцию в Вешкайме. В результате произошло два взрыва и пожар", - говорится в сообщении ЦУР российского региона.
ASTRA сообщает, что населенный пункт, как писали местные паблики, остался без света, однако к утру подачу электроэнергии якобы восстановили.
россия потеряла подстанцию "Вешкайма" (500 кВ) в Ульяновской области - один из ключевых элементов своей энергосистемы. Этот объект обеспечивал соединение между Ульяновской, Мордовской, Чувашской и Самарской областями и выполнял функцию транзитного узла для поставки электроэнергии от Сызранской и Жигулевской ГЭС в центральные регионы россии. Так бывает, когда бьешь по энергетике Украины
Напомним
россия ночью выпустила по Украине три ракеты С-300 и 164 дрона, обезврежено 136 беспилотников.