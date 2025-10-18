У рф заявили про атаку дронів на підстанцію в ульяновській області
Київ • УНН
Цієї ночі 4 БПЛА атакували електропідстанцію у Вешкаймі Ульяновської області рф, спричинивши два вибухи та пожежу. Місцеві жителі залишилися без світла, але до ранку подачу електроенергії відновили.
Цієї ночі дрони атакували електропідстанцію в Ульяновській області рф, повідомила влада регіону, передає УНН.
Деталі
"За даними Центру управління регіонами Ульяновської області, цієї ночі 4 БПЛА атакували електропідстанцію у Вешкаймі. У результаті сталося два вибухи і пожежа", - йдеться в повідомленні ЦУР російського регіону.
ASTRA повідомляє, що населений пункт, як писали місцеві пабліки, залишився без світла, проте до ранку подачу електроенергії нібито відновили.
росія втратила підстанцію "Вешкайма" (500 кВ) в Ульяновській області - один з ключових елементів своєї енергосистеми. Цей об’єкт забезпечував з’єднання між Ульяновською, Мордовською, Чуваською та Самарською областями й виконував функцію транзитного вузла для постачання електроенергії від Сизранської та Жигулівської ГЕС до центральних регіонів росії. Так буває, коли бʼєш по енергетиці України
Нагадаємо
росія вночі випустила по Україні три ракети С-300 та 164 дрони, знешкоджено 136 безпілотників.