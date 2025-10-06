Не лише сірчана кислота: хмари Венери на 60% складаються з води - дослідження
Київ • УНН
Фахівці NASA встановили, що хмари Венери на 62% складаються з води у вигляді гідратів, а не лише з сірчаної кислоти. Сірчана кислота становить близько 22%, також виявлено сполуки заліза.
Спеціалісти з NASA з’ясували, що хмари Венери складаються приблизно на 60% із води, а не тільки з сірчаної кислоти, як вважалося раніше. Про це повідомляє УНН з посиланням на результати дослідження, опубліковані в Journal of Geophysical Research: Planets.
Деталі
Тривалий час вчені вважали, що хмари Венери майже повністю складаються з сірчаної кислоти. Однак тепер з’ясувалось, що попередні дані виявились застарілими.
Насправді, основу хмар складають гідрати - сполуки води із солями, зокрема сульфатом заліза та магнію.
Вміст води становить 62%. Однак на Венері вона не існує у вигляді крапель, як на Землі, а зв'язана в цих сполуках. Сірчана кислота тут також присутня, але її частка становить близько 22%.
Також вчені виявили сполуки заліза - ймовірно, воно могло потрапити в атмосферу разом із космічним пилом.
Нагадаємо
Астрономи виявили 128 нових супутників, що обертаються навколо Сатурна. Це закріпило його лідерство у переліку планет Сонячної системи з найбільшою кількістю місяців.