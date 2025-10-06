$41.230.05
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премій
Повня 7 жовтня: астролог Базиленко пояснила, як вона вплине на Україну
Ігнат пояснив, які фактори впливають на важкість збиття дронів та ракет
Зеленський про нічну атаку: понад 50 ракет і близько 500 дронів рф запустила по Україні
На виборах у Чехії перемогла партія з антиукраїнськими поглядами: Андрей Бабіш формуватиме уряд
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
Як підготувати оселю до холодів: чекліст
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний час
Стефанішина про шатдаун: наразі прямого впливу на допомогу Україні немає
Не лише сірчана кислота: хмари Венери на 60% складаються з води - дослідження

Київ • УНН

 • 1158 перегляди

Фахівці NASA встановили, що хмари Венери на 62% складаються з води у вигляді гідратів, а не лише з сірчаної кислоти. Сірчана кислота становить близько 22%, також виявлено сполуки заліза.

Не лише сірчана кислота: хмари Венери на 60% складаються з води - дослідження

Спеціалісти з NASA з’ясували, що хмари Венери складаються приблизно на 60% із води, а не тільки з сірчаної кислоти, як вважалося раніше. Про це повідомляє УНН з посиланням на результати дослідження, опубліковані в Journal of Geophysical Research: Planets.

Деталі

Тривалий час вчені вважали, що хмари Венери майже повністю складаються з сірчаної кислоти. Однак тепер з’ясувалось, що попередні дані виявились застарілими.

Насправді, основу хмар складають гідрати - сполуки води із солями, зокрема сульфатом заліза та магнію.

Вміст води становить 62%. Однак на Венері вона не існує у вигляді крапель, як на Землі, а зв'язана в цих сполуках. Сірчана кислота тут також присутня, але її частка становить близько 22%.

Також вчені виявили сполуки заліза - ймовірно, воно могло потрапити в атмосферу разом із космічним пилом.

Нагадаємо

Астрономи виявили 128 нових супутників, що обертаються навколо Сатурна. Це закріпило його лідерство у переліку планет Сонячної системи з найбільшою кількістю місяців.

Євген Устименко

Новини СвітуТехнології
NASA