Не только серная кислота: облака Венеры на 60% состоят из воды - исследование
Специалисты NASA установили, что облака Венеры на 62% состоят из воды в виде гидратов, а не только из серной кислоты. Серная кислота составляет около 22%, также обнаружены соединения железа.
Специалисты из NASA выяснили, что облака Венеры состоят примерно на 60% из воды, а не только из серной кислоты, как считалось ранее. Об этом сообщает УНН со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в Journal of Geophysical Research: Planets.
Подробности
Долгое время ученые считали, что облака Венеры почти полностью состоят из серной кислоты. Однако теперь выяснилось, что предыдущие данные оказались устаревшими.
На самом деле, основу облаков составляют гидраты — соединения воды с солями, в частности сульфатом железа и магния.
Содержание воды составляет 62%. Однако на Венере она не существует в виде капель, как на Земле, а связана в этих соединениях. Серная кислота здесь также присутствует, но ее доля составляет около 22%.
Также ученые обнаружили соединения железа — вероятно, оно могло попасть в атмосферу вместе с космической пылью.
