Кім Кардаш'ян засумнівалася у висадці на Місяць. У NASA відповіли

Київ • УНН

 • 650 перегляди

Американське космічне агентство NASA спростувало твердження Кім Кардаш'ян про фальсифікацію місії 1969 року з висадки на Місяць. Виконувач обов'язків адміністратора NASA Шон Даффі підтвердив шість успішних висадок на Місяць.

Американське космічне агентство NASA відкинуло твердження зірки реаліті-шоу Кім Кардаш'ян про те, що космічна місія 1969 року з висадки першої людини на Місяць була сфальсифікованою. Про це пише УНН з посиланням на ВВС.

Так, ми вже були на Місяці... Шість разів! 

— написав у соціальних мережах виконувач обов'язків адміністратора NASA Шон Даффі.

Кардаш'ян зробила ці коментарі в останньому епізоді свого тривалого телесеріалу "Сім'я Кардаш'ян", сказавши своїй колезі по фільму Сарі Полсон, що, на її думку, висадки на Місяць "не було".

Попри постійне спростування теорій змови щодо того, чи справді люди досягли Місяця, вони існують вже понад 50 років, особливо з розвитком соціальних мереж.

В епізоді Кардаш'ян показує Полсон інтерв'ю з астронавтом Баззом Олдріном, який разом з Нілом Армстронгом зробив перші кроки на поверхні Місяця під час місії "Аполлон-11".

Я надсилаю вам мільйон статей і з Баззом Олдріном, і з іншим. Не було страшного моменту, бо цього не сталося. Це могло бути страшно, але це не так, бо цього не сталося 

— каже Кардаш'ян, перш ніж прочитати цитату, нібито з відповіді Олдріна на запитання про найстрашніший момент експедиції.

Кардаш'ян, схоже, має на увазі коментарі Олдріна, зроблені під час виступу у Великій Британії у 2015 році. Під час цієї розмови Олдрін, здається, не натякає, що експедиції не було, а навпаки, що страшного моменту не було. Однак потім його спонукають розповісти анекдот про зламаний автоматичний вимикач.

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Пізніше у своїй розмові з Полсон Кардаш'ян каже продюсеру, що, на її думку, висадка на Місяць була фальшивою.

Я думаю, що це була фальшивка. Я бачила кілька відео про Базза Олдріна, де він розповідає про те, що цього не сталося. Він постійно це каже в інтерв'ю. Можливо, нам варто знайти Базза Олдріна 

– каже вона.

Олдрін ще не прокоментував зауваження Кардаш'ян. Факт-чекери, зокрема з інформаційного агентства Reuters, раніше спростовували теорії змови, в яких коментарі Олдріна були неправильно витлумачені, натякаючи на те, що він визнав, що посадки не було.

Після ефіру Кардаш'ян Даффі позначив зірку реаліті-шоу в пості на X, відкинувши її коментарі, та просував поточну програму NASA з дослідження Місяця Artemis, яка "повертається під керівництво" Дональда Трампа.

Ми виграли минулі космічні перегони, і ми виграємо і ці 

– додав він.

У відповідь Кардаш'ян написала у відповідь, запитуючи про міжзоряний об'єкт під назвою 3I/Atlas, який, за словами астрономів, може бути найстарішою кометою, яку коли-небудь бачили.

Зачекайте… що за чай на 3I Atlas?!?!!!!!!!!?????? 

– відповіла вона.

Пізніше Даффі запросив Кардаш'ян до Космічного центру Кеннеді на запуск місії Artemis на Місяць.

Десятиліттями вчені та експерти спростовували теорії змови, які стверджували, що місія Apollo 11 була містифікацією.

Кожен аргумент, який стверджує, що NASA інсценувала висадку на Місяць, був дискредитований 

– зазначається в Інституті фізики.

Антоніна Туманова

