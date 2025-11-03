$42.080.01
На чем можно сэкономить при воспитании ребенка во время войны: лайфхаки для мам малышей от 0 до 16 лет
Судье, совершившей смертельное ДТП на Прикарпатье, избрали меру пресечения
Пахнет советским прошлым: экономист рассказал, почему не стоит сокращать количество аптек в Украине
Что будет с помощью Украины от ЕС в последующих годах и есть ли связь с МВФ - ответ Еврокомиссии
Незадекларированная сожительница и кольцо за 700 тысяч гривен: НАПК должно проверить образ жизни и.о. ректора ГБТУ Андрея Кудряшова
Почему графики отключений света могут меняться в течение дня: в Минэнерго дали разъяснения
Уровень вакцинации детей в Украине остается ниже рекомендованного
Зеленский подписал закон о бронировании работников ОПК с проблемами с воинским учетом: какие новые правила
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ и объектов логистики армии рф в Луганской области
"Может усилить подозрения и создать риски схем": в Раде предупреждают о недостатках закона о земле под разрушенными домами
Ким Кардашьян усомнилась в высадке на Луну. В NASA ответили

Киев • УНН

 • 2898 просмотра

Американское космическое агентство NASA опровергло утверждение Ким Кардашьян о фальсификации миссии 1969 года по высадке на Луну. Исполняющий обязанности администратора NASA Шон Даффи подтвердил шесть успешных высадок на Луну.

Ким Кардашьян усомнилась в высадке на Луну. В NASA ответили

Американское космическое агентство NASA отвергло утверждения звезды реалити-шоу Ким Кардашьян о том, что космическая миссия 1969 года по высадке первого человека на Луну была сфальсифицирована. Об этом пишет УНН со ссылкой на ВВС.

Да, мы уже были на Луне... Шесть раз! 

— написал в социальных сетях исполняющий обязанности администратора NASA Шон Даффи.

Кардашьян сделала эти комментарии в последнем эпизоде своего длительного телесериала "Семья Кардашьян", сказав своей коллеге по фильму Саре Полсон, что, по ее мнению, высадки на Луну "не было".

Несмотря на постоянное опровержение теорий заговора относительно того, действительно ли люди достигли Луны, они существуют уже более 50 лет, особенно с развитием социальных сетей.

В эпизоде Кардашьян показывает Полсон интервью с астронавтом Баззом Олдрином, который вместе с Нилом Армстронгом сделал первые шаги на поверхности Луны во время миссии "Аполлон-11".

Я присылаю вам миллион статей и с Баззом Олдрином, и с другим. Не было страшного момента, потому что этого не произошло. Это могло быть страшно, но это не так, потому что этого не произошло 

— говорит Кардашьян, прежде чем прочитать цитату, якобы из ответа Олдрина на вопрос о самом страшном моменте экспедиции.

Кардашьян, похоже, имеет в виду комментарии Олдрина, сделанные во время выступления в Великобритании в 2015 году. Во время этого разговора Олдрин, кажется, не намекает, что экспедиции не было, а наоборот, что страшного момента не было. Однако затем его побуждают рассказать анекдот о сломанном автоматическом выключателе.

Позже в своем разговоре с Полсон Кардашьян говорит продюсеру, что, по ее мнению, высадка на Луну была фальшивой.

Я думаю, что это была фальшивка. Я видела несколько видео о Баззе Олдрине, где он рассказывает о том, что этого не произошло. Он постоянно это говорит в интервью. Возможно, нам стоит найти Базза Олдрина 

– говорит она.

Олдрин еще не прокомментировал замечания Кардашьян. Факт-чекеры, в частности из информационного агентства Reuters, ранее опровергали теории заговора, в которых комментарии Олдрина были неправильно истолкованы, намекая на то, что он признал, что посадки не было.

После эфира Кардашьян Даффи отметил звезду реалити-шоу в посте на X, отвергнув ее комментарии, и продвигал текущую программу NASA по исследованию Луны Artemis, которая "возвращается под руководство" Дональда Трампа.

Мы выиграли прошлые космические гонки, и мы выиграем и эти 

– добавил он.

В ответ Кардашьян написала в ответ, спрашивая о межзвездном объекте под названием 3I/Atlas, который, по словам астрономов, может быть старейшей кометой, которую когда-либо видели.

Подождите… что за чай на 3I Atlas?!?!!!!!!!!?????? 

– ответила она.

Позже Даффи пригласил Кардашьян в Космический центр Кеннеди на запуск миссии Artemis на Луну.

Десятилетиями ученые и эксперты опровергали теории заговора, которые утверждали, что миссия Apollo 11 была мистификацией.

Каждый аргумент, который утверждает, что NASA инсценировало высадку на Луну, был дискредитирован 

– отмечается в Институте физики.

Дополнение

Американская телевизионная звезда и модель Ким Кардашьян устроила вечеринку SKIMS и опубликовала в соцсетях карусель со снимками с нее. Среди других приглашенных на фотографии попал таинственный красавец.

Павел Зинченко

Новости МираУНН Lite
Социальная сеть
Сериал
Ким Кардашьян
Reuters
НАСА
Дональд Трамп