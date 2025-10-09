$41.320.03
Одещину вночі рф атакувала дронами: 5 постраждалих, є пошкодження у порту та перебої зі світломPhotoVideo
01:15 • 6976 перегляди
"Історичне досягнення": Нетаньяху та Трамп привітали один одного з мирною угодою та домовилися про зустріч в Ізраїлі
8 жовтня, 19:17 • 20681 перегляди
З якими країнами Україна планує запровадити множинне громадянство: уряд визначив критерії
8 жовтня, 18:01 • 44042 перегляди
Розлучитися через "Дію" можна буде вже у 2026 році
8 жовтня, 17:48 • 31595 перегляди
Зеленський погодив СБУ деякі плани, асиметричні наші відповіді на російську війну
8 жовтня, 17:38 • 27694 перегляди
В Україні схвалили План проходження зими: що він передбачає
Ексклюзив
8 жовтня, 13:46 • 48407 перегляди
"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
8 жовтня, 12:14 • 54393 перегляди
Тетяна Бережна може стати віцепрем'єркою України з гуманітарної політики: фракція підтримала її кандидатуру
Ексклюзив
8 жовтня, 11:52 • 46194 перегляди
Російські “шахеди” почали бити по рухомих об’єктах: експерт розповів за рахунок чого це вдається армії рф
Ексклюзив
8 жовтня, 10:08 • 31038 перегляди
Ліки за найнижчою ціною: чому аптеки зобов'язані економити ваші гроші
У росії горять газо- та нафтові заводи, серед них об'єкт, що належить "лукойлу"

Київ • УНН

 • 110 перегляди

Проект супутникового моніторингу FIRMS від NASA зафіксував низку займань на об'єктах газо- та нафтопереробки в росії. Серед них пожежа в районі "лукойл"-коробківського газопереробного заводу та НПС "єфимівка" у волгоградській області.

У росії горять газо- та нафтові заводи, серед них об'єкт, що належить "лукойлу"

Проект супутникового моніторингу лісових пожеж FIRMS, який веде NASA зафіксував низку займань. Система моніторингу зафіксувала пожежу у районі "лукойл"-коробківського газопереробного заводу.

Передає УНН із посиланням на FIRMS та росЗМІ.

Деталі

У росії зафіксовано пожежі на низці територій, що належать до об'єктів газо та нафтопереробки.

Пожежі в районі газопереробного заводу у Котовому та НПС "Єфимівка" у Волгоградській області 

- пише канала Astra, посилаючись на дані, які фіксує система моніторингу пожеж NASA.

Також вказується про займання на території коробківського газопереробного заводу, що входить до групи "лукойл". Цей об'єкт  спеціалізується на комплексній переробці природного та попутного нафтового газу. За даними ЗМІ, він є найбільшим подібним підприємством у південному федеральному окрузі рф.

Система моніторингу пожеж NASA вказує на спалах в районі нафтоперекачувальної станції (НПС) "яфимівка", що відноситься до інфраструктури АТ "транснефть – приволга".

Нагадаємо

Ігор Тележніков

Новини Світу
