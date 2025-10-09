У росії горять газо- та нафтові заводи, серед них об'єкт, що належить "лукойлу"

Проект супутникового моніторингу лісових пожеж FIRMS, який веде NASA зафіксував низку займань. Система моніторингу зафіксувала пожежу у районі "лукойл"-коробківського газопереробного заводу.

Передає УНН із посиланням на FIRMS та росЗМІ.

Деталі

У росії зафіксовано пожежі на низці територій, що належать до об'єктів газо та нафтопереробки.

Пожежі в районі газопереробного заводу у Котовому та НПС "Єфимівка" у Волгоградській області - пише канала Astra, посилаючись на дані, які фіксує система моніторингу пожеж NASA.

Також вказується про займання на території коробківського газопереробного заводу, що входить до групи "лукойл". Цей об'єкт спеціалізується на комплексній переробці природного та попутного нафтового газу. За даними ЗМІ, він є найбільшим подібним підприємством у південному федеральному окрузі рф.

Система моніторингу пожеж NASA вказує на спалах в районі нафтоперекачувальної станції (НПС) "яфимівка", що відноситься до інфраструктури АТ "транснефть – приволга".

Нагадаємо