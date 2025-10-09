В россии горят газо- и нефтеперерабатывающие заводы, среди них объект, принадлежащий "Лукойлу"

Проект спутникового мониторинга лесных пожаров FIRMS, который ведет NASA, зафиксировал ряд возгораний. Система мониторинга зафиксировала пожар в районе "Лукойл"-Коробковского газоперерабатывающего завода.

Передает УНН со ссылкой на FIRMS и росСМИ.

Подробности

В России зафиксированы пожары на ряде территорий, относящихся к объектам газо- и нефтепереработки.

Пожары в районе газоперерабатывающего завода в Котово и НПС "Ефимовка" в Волгоградской области - пишет канал Astra, ссылаясь на данные, которые фиксирует система мониторинга пожаров NASA.

Также указывается о возгорании на территории Коробковского газоперерабатывающего завода, входящего в группу "Лукойл". Этот объект специализируется на комплексной переработке природного и попутного нефтяного газа. По данным СМИ, он является крупнейшим подобным предприятием в Южном федеральном округе РФ.

Система мониторинга пожаров NASA указывает на возгорание в районе нефтеперекачивающей станции (НПС) "Яфимовка", относящейся к инфраструктуре АО "Транснефть – Приволга".

Напомним