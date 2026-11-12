Рада ратифицировала участие Украины в космической программе ЕС
Киев • УНН
243 депутата поддержали участие Украины в Copernicus и космической ситуационной осведомлённости ЕС. Взносы приостановят из-за войны.
Верховная рада Украины ратифицировала соглашение об участии нашей страны в космической программе Европейского союза. «За» соответствующий закон проголосовали 243 народных депутата, сообщает УНН.
Детали
Согласно пояснительной записке к законопроекту №0373, его целью является выполнение внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу Соглашения между Украиной, с одной стороны, и Европейским союзом, с другой стороны, об участии Украины в компоненте «Copernicus» и подкомпонентах «События космической погоды» и «Околоземные объекты» компонента «Космическая ситуационная осведомлённость» Космической программы Союза, заключённого 9 апреля 2025 года в Брюсселе.
Также в законопроекте говорится о том, что участие Украины в компоненте «Copernicus» и подкомпонентах «События космической погоды» и «Околоземные объекты» компонента «Космическая ситуационная осведомлённость» Программы предусматривает необходимость, начиная с 2025 года, уплаты Украиной финансового взноса в указанную программу ЕС и финансового участия в покрытии связанных с ней расходов на управление, реализацию и операционные расходы.
Однако, учитывая продолжающуюся вооружённую агрессию рф против Украины и обусловленное этим негативное влияние на экономическую активность и падение доходов государственного бюджета, Соглашение содержит Протокол о приостановлении уплаты Украиной финансового взноса в связи с исключительными обстоятельствами, вызванными неспровоцированной агрессивной войной против Украины, который содержит ссылку на Соглашение в форме обмена письмами между Украиной, с одной стороны, и Европейским союзом, с другой стороны, о приостановлении обязательств Украины по уплате финансовых взносов в связи с соглашениями о присоединении к программам Союза с 1 января 2021 года (на 2021–2027 годы)
Напомним
Верховная рада поддержала создание Космических сил в составе Вооружённых сил Украины. «За» проголосовали 252 депутата.
Документ предусматривает развитие космических технологий для усиления обороноспособности Украины. В частности, речь идёт о создании собственной системы раннего предупреждения о запусках вражеских ракет и разработке средств противодействия таким атакам.