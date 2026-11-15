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Сили оборони вдарили по трьох підприємствах ВПК росії: Генштаб озвучив наслідки

Київ • УНН

 • 750 перегляди

Українські сили уразили підприємства в татарстані та брянській області. На двох об’єктах сталися вибухи й пожежі, збитки уточнюють.

Сили оборони вдарили по трьох підприємствах ВПК росії: Генштаб озвучив наслідки

Сили оборони України завдали ударів по трьох підприємствах російського військово-промислового комплексу в Татарстані, та у Брянській області. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

В ніч на 15 листопада підрозділи Сил оборони України дотягнулися до нижньокамська в татарстані - одного з головних нафтохімічних вузлів росії, розташованого за понад тисячу кілометрів від кордону. Під ударом опинилися два підприємства, які годують російську війну сировиною і пальним. Перша ціль - ПАТ "Нижнєкамськнефтехім", один із найбільших нафтохімічних комплексів Європи і ключова виробнича площадка холдингу "Сибур"

- йдеться у дописі.

За наявною інформацією, на території "Нижнєкамськнефтехіму" пролунали вибухи, а потім спалахнула пожежа.

Саме тут випускають синтетичні каучуки, синтетичний поліізопрен, бутилові каучуки та пластики - лише синтетичних каучуків завод продає на десятки мільярдів рублів щороку. На перший погляд - мирна хімія. Насправді без цієї продукції не обходиться жодна армія: з синтетичного каучуку роблять шини для військових вантажівок, бронетехніки та літаків, ущільнювачі, шланги й гумотехнічні вироби для техніки. А окремі види синтетичних каучуків стають зв'язувальною основою твердого ракетного палива, на якому літають і балістичні "Іскандери". Саме тому російська каучукова промисловість давно стала однією із цілей Сил оборони

- йдеться у дописі.

Крім того, за наявною інформацією, поруч  також уражено єдину установку первинної переробки ЕЛОУ-АВТ-7 на нафтопереробному заводі "ТАІФ-НК".

Це великий нафтопереробний комплекс із надзвичайно високою глибиною переробки, понад 95%. Він переробляє важку високосірчисту нафту та газовий конденсат, а його продукція йде як на масове паливо, так і на сировину для нафтохімії та військових потреб. Зафіксовано пожежу

- йдеться у дописі.

Наразі, масштаби завданих збитків на обох підприємствах уточнюються. Також, цієї ж доби під ураження потрапив ще один об'єкт ВПК росії - АТ "Моноліт" у трубчевську брянської області.

Підприємство спеціалізується на виробництві літальних апаратів, зокрема вертольотів, а також виготовляє запчастини й компоненти та займається металообробкою. Кожен простій таких заводів — це менше шин для техніки, що везе на фронт боєприпаси, менше гумових деталей для бронетехніки й авіації, менше сировини для ракетної промисловості і менше пального для армії рф. Сили оборони України, реалізуючи право на самооборону, гарантоване статтею 51 Статуту ООН, продовжують системно вживати заходів, спрямованих на підрив воєнно-економічного потенціалу противника та примушення рф до припинення збройної агресії проти України

- йдеться у дописі.

Нагадаємо

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження російського заводу, що ремонтує А-50, у новгородській області.

Алла Кіосак

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