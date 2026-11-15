Силы обороны нанесли удар по трём предприятиям ВПК россии: Генштаб озвучил последствия

Силы обороны Украины нанесли удары по трем предприятиям российского военно-промышленного комплекса в татарстане и брянской области. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Подробности

В ночь на 15 ноября подразделения Сил обороны Украины дотянулись до нижнекамска в татарстане - одного из главных нефтехимических узлов россии, расположенного более чем в тысяче километров от границы. Под удар попали два предприятия, которые снабжают российскую войну сырьем и топливом. Первая цель - ПАО "Нижнекамскнефтехим", один из крупнейших нефтехимических комплексов Европы и ключевая производственная площадка холдинга "Сибур" - говорится в сообщении.

По имеющейся информации, на территории "Нижнекамскнефтехима" прогремели взрывы, а затем вспыхнул пожар.

Именно здесь производят синтетические каучуки, синтетический полиизопрен, бутилкаучуки и пластики — только синтетических каучуков завод продает на десятки миллиардов рублей ежегодно. На первый взгляд - мирная химия. На самом деле без этой продукции не обходится ни одна армия: из синтетического каучука делают шины для военных грузовиков, бронетехники и самолетов, уплотнители, шланги и резинотехнические изделия для техники. А отдельные виды синтетических каучуков становятся связующей основой твердого ракетного топлива, на котором летают и баллистические "Искандеры". Именно поэтому российская каучуковая промышленность давно стала одной из целей Сил обороны — говорится в сообщении.

Кроме того, по имеющейся информации, рядом также поражена единственная установка первичной переработки ЭЛОУ-АВТ-7 на нефтеперерабатывающем заводе "ТАИФ-НК".

Это крупный нефтеперерабатывающий комплекс с чрезвычайно высокой глубиной переработки — более 95%. Он перерабатывает тяжелую высокосернистую нефть и газовый конденсат, а его продукция идет как на производство массового топлива, так и на сырье для нефтехимии и военных нужд. Зафиксирован пожар — говорится в сообщении.

В настоящее время масштабы нанесенного ущерба на обоих предприятиях уточняются. Также в эти же сутки под удар попал еще один объект ВПК россии — АО "Монолит" в трубчевске брянской области.

Предприятие специализируется на производстве летательных аппаратов, в частности вертолетов, а также изготавливает запчасти и компоненты и занимается металлообработкой. Каждый простой таких заводов — это меньше шин для техники, которая везет на фронт боеприпасы, меньше резиновых деталей для бронетехники и авиации, меньше сырья для ракетной промышленности и меньше топлива для армии РФ. Силы обороны Украины, реализуя право на самооборону, гарантированное статьей 51 Устава ООН, продолжают системно принимать меры, направленные на подрыв военно-экономического потенциала противника и принуждение рф к прекращению вооруженной агрессии против Украины — говорится в сообщении.

Напомним

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение российского завода, который ремонтирует А-50, в новгородской области.