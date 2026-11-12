Українські морпіхи вперше доставили НРК на лівий берег Дніпра повітрям і знищили позицію окупантів
Київ • УНН
Українські морпіхи повітрям доставили НРК із 7-кілограмовою бойовою частиною на лівий берег Дніпра. Комплекс знищив позицію операторів БпЛА РФ без втрат.
Українські морпіхи вперше повітрям доставили наземний роботизований комплекс на окупований лівий берег Дніпра та знищили позицію російських операторів БпЛА. Про це повідомляє ВМС ЗСУ, пише УНН.
426 окремий полк безпілотних систем силами взводу НРК разом з розрахунками FPV, бомберів та розвідувальних БпЛА провели комбіновану роботу: БпЛА "Перун" доставив на лівий берег НРК типу "камікадзе" з бойовою частиною 7 кг. Десантування пройшло без втрати комплексу: керованість і зв'язок збережено повністю
У ВМС зазначили, що після повітряного десантування робот самостійно продовжив рух визначеним маршрутом. Під час просування з його борту та за допомогою засобів повітряної розвідки виявлялися додаткові позиції противника, по яких одразу завдавали ударів FPV-дронами.
Фінальною ціллю наземного безпілотника стала будівля, де була облаштована позиція ворожих операторів БпЛА.
"Коли з дверей вийшов окупант, оператор ініціював детонацію. Ціль уражено. Позицію було додатково уражено FPV", – розповіли у Військово-морських силах, додавши, що українські підрозділи виконали завдання без втрат особового складу, а всі етапи операції були зафіксовані на відео.
Сили оборони знищили пункти управління БПЛА рф на ТОТ та в росії08.11.26, 16:48 • 6016 переглядiв