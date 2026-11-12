Українські морпіхи вперше доставили НРК на лівий берег Дніпра повітрям і знищили позицію окупантів

$45.320.1850.480.60
ukenru
11:18 • 72 перегляди
"Відстань більше не рятує": Генштаб підтвердив ураження усіх 5 найбільших НПЗ росії
09:11 • 13205 перегляди
Україна знову фіксує обмеження швидкості Starshield - Зеленський
09:01 • 13174 перегляди
У Києві зросла кількість постраждалих після удару рф по багатоповерхівціPhoto
Ексклюзив
07:35 • 23181 перегляди
Генератори біля житлових будинків: де їх можна встановлювати та які штрафи загрожують за порушення
Ексклюзив
06:45 • 27394 перегляди
Повернення з війни до роботи: з якими викликами стикаються ветерани та як їм допомогти
06:36 • 18285 перегляди
Російський дрон влучив у багатоповерхівку в Києві: є руйнування
12 листопада, 02:53 • 22912 перегляди
"Ніч, коли запалала Балтика": Генштаб показав ураження порту усть-луга в рфVideo
11 листопада, 23:15 • 24591 перегляди
Світоліна здобула першу перемогу на WTA Finals 2026 і зберегла шанси на півфінал
11 листопада, 21:12 • 22340 перегляди
США просять росію запропонувати нову угоду про безпеку з Європою - ЗМІ розкрили деталі
11 листопада, 19:40 • 22060 перегляди
Представники США передадуть путіну пропозицію про припинення вогню - Зеленський очікує на відповідь у Дубліні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Популярнi новини
Брата Орбана взяли під варту на місяць у справі про візову схемуPhoto12 листопада, 02:22 • 12620 перегляди
На війні проти України загинули понад 11 тисяч іноземців із 100 країн - BloombergPhoto12 листопада, 03:24 • 14361 перегляди
Що святкують 12 листопада в Україні та світі12 листопада, 03:59 • 10607 перегляди
Удар рф по багатоповерхівці у Києві: загинула жінка, 5 постраждалихPhoto07:52 • 15187 перегляди
Атаки рф залишили без світла частину 9 областей, поранено 4 енергетиків08:28 • 5576 перегляди
Публікації
Генератори біля житлових будинків: де їх можна встановлювати та які штрафи загрожують за порушення
Ексклюзив
07:35 • 23185 перегляди
Повернення з війни до роботи: з якими викликами стикаються ветерани та як їм допомогти
Ексклюзив
06:45 • 27399 перегляди
Як бути видимим на темних вулицях - у поліції дали поради пішоходам та водіям11 листопада, 16:47 • 39299 перегляди
Рада підтримала масштабні зміни в прокуратурі: кого перевірятимуть, як призначатимуть керівників і за що каратимуть11 листопада, 16:05 • 42204 перегляди
Від тріумфу до життя під вогнем: що пережив Херсон за чотири роки після звільненняPhoto11 листопада, 14:43 • 45157 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Стів Віткофф
Давид Арахамія
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запорізька область
Китай
Іран
Реклама
УНН Lite
“Ти - маленька су**а” - російський боєць UFC Нурмагомедов зі спини напав на грузинського ексчемпіона ДвалішвіліVideo11 листопада, 19:08 • 22536 перегляди
У Німеччині відновлюють "Орлине гніздо" - колишню резиденцію Гітлера, знищену пожежею11 листопада, 13:01 • 33952 перегляди
Батька Меган Маркл повернули під арешт після зняття браслета11 листопада, 06:59 • 46503 перегляди
Батько Меган Маркл зрізав електронний браслет і ризикує опинитися під вартою10 листопада, 21:01 • 42767 перегляди
“Просто двоє ютуберів, які розслабляються” - Голанд вчив MrBeast медитаціїPhotoVideo10 листопада, 19:56 • 39220 перегляди
Актуальне
Starlink
Опалення
ФАБ-500
The New York Times
Tesla Model Y

Українські морпіхи вперше доставили НРК на лівий берег Дніпра повітрям і знищили позицію окупантів

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Українські морпіхи повітрям доставили НРК із 7-кілограмовою бойовою частиною на лівий берег Дніпра. Комплекс знищив позицію операторів БпЛА РФ без втрат.

Українські морпіхи вперше доставили НРК на лівий берег Дніпра повітрям і знищили позицію окупантів

Українські морпіхи вперше повітрям доставили наземний роботизований комплекс на окупований лівий берег Дніпра та знищили позицію російських операторів БпЛА. Про це повідомляє ВМС ЗСУ, пише УНН.

426 окремий полк безпілотних систем силами взводу НРК разом з розрахунками FPV, бомберів та розвідувальних БпЛА провели комбіновану роботу: БпЛА "Перун" доставив на лівий берег НРК типу "камікадзе" з бойовою частиною 7 кг. Десантування пройшло без втрати комплексу: керованість і зв'язок збережено повністю

- йдеться у повідомленні.

У ВМС зазначили, що після повітряного десантування робот самостійно продовжив рух визначеним маршрутом. Під час просування з його борту та за допомогою засобів повітряної розвідки виявлялися додаткові позиції противника, по яких одразу завдавали ударів FPV-дронами.

Фінальною ціллю наземного безпілотника стала будівля, де була облаштована позиція ворожих операторів БпЛА.

"Коли з дверей вийшов окупант, оператор ініціював детонацію. Ціль уражено. Позицію було додатково уражено FPV", – розповіли у Військово-морських силах, додавши, що українські підрозділи виконали завдання без втрат особового складу, а всі етапи операції були зафіксовані на відео.

Сили оборони знищили пункти управління БПЛА рф на ТОТ та в росії08.11.26, 16:48 • 6016 переглядiв

Ольга Розгон

Війна в УкраїніТехнології
Техніка
Війна в Україні
Збройні сили України