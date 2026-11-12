Украинские морпехи впервые доставили НРК на левый берег Днепра по воздуху и уничтожили позицию оккупантов
Киев • УНН
Украинские морпехи по воздуху доставили НРК с 7-килограммовой боевой частью на левый берег Днепра. Комплекс уничтожил позицию операторов БпЛА РФ без потерь.
Украинские морпехи впервые по воздуху доставили наземный роботизированный комплекс на оккупированный левый берег Днепра и уничтожили позицию российских операторов БПЛА. Об этом сообщает ВМС ВСУ, пишет УНН.
426-й отдельный полк беспилотных систем силами взвода НРК совместно с расчетами FPV, бомберов и разведывательных БПЛА провели комбинированную операцию: БПЛА "Перун" доставил на левый берег НРК типа "камикадзе" с боевой частью массой 7 кг. Десантирование прошло без потери комплекса: управляемость и связь были полностью сохранены
В ВМС отметили, что после воздушного десантирования робот самостоятельно продолжил движение по заданному маршруту. Во время продвижения с его борта и с помощью средств воздушной разведки выявлялись дополнительные позиции противника, по которым сразу наносились удары FPV-дронами.
Конечной целью наземного беспилотника стало здание, где была оборудована позиция вражеских операторов БПЛА.
"Когда из дверей вышел оккупант, оператор инициировал детонацию. Цель поражена. Позиция была дополнительно поражена FPV", – рассказали в Военно-морских силах, добавив, что украинские подразделения выполнили задачу без потерь личного состава, а все этапы операции были зафиксированы на видео.
Силы обороны уничтожили пункты управления БПЛА рф на ВОТ и в россии08.11.26, 16:48 • 6032 просмотра