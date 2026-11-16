Вражаюча цифра – Мадяр відзвітував про кількість ліквідованих окупантів за перші два тижні листопада

Підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ за перші 15 днів листопада уразили понад 33 тисячі російських цілей та завдали противнику втрат у живій силі на понад 10 тисяч осіб. Найбільше окупантів знищили та поранили на Добропільському й Гуляйпільському напрямках. Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді на позивний "Мадяр", пише УНН.

Деталі

За його словами, з 1 до 15 листопада оператори дронів здійснили понад 100 тисяч бойових вильотів, попри тривалі ранкові тумани та несприятливі погодні умови.

Загалом українські військові результативно уразили 33 107 ворожих цілей у тактичній, оперативній та стратегічній глибині. Втрати російської армії вбитими та пораненими становили 10 053 військовослужбовці.

Найбільших втрат росіяни зазнали на двох напрямках

За даними Мадяра, 66% усіх втрат особового складу противника, або 6596 військових, припали на Добропільський та Гуляйпільський напрямки.

У росії засудили чоловіка до 14 років колонії за фото могил військових – так кремль приховує втрати у війні

У середньому за добу підрозділи СБС уражали 2188 російських цілей та завдавали втрат 668 окупантам. Таким чином, кожні 39 секунд українські оператори дронів результативно атакували ворожу ціль.

Командувач наголосив, що Сили безпілотних систем прагнуть довести втрати противника до 20 тисяч військових за листопад.

Усі наведені результати стосуються виключно підрозділів угруповання СБС, без урахування інших складових Сил оборони України. За словами Бровді, дані підтверджені в системі ситуаційної обізнаності Delta.

рф оголосила у "міжнародний розшук" Резнікова, Федорова, Іващенка та Бровді