Впечатляющая цифра — Мадяр отчитался о количестве ликвидированных оккупантов за первые две недели ноября

Подразделения Сил беспилотных систем ВСУ за первые 15 дней ноября поразили более 33 тысяч российских целей и нанесли противнику потери в живой силе — более 10 тысяч человек. Больше всего оккупантов уничтожили и ранили на Добропольском и Гуляйпольском направлениях. Об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди с позывным «Мадьяр», пишет УНН.

Детали

По его словам, с 1 по 15 ноября операторы дронов совершили более 100 тысяч боевых вылетов, несмотря на продолжительные утренние туманы и неблагоприятные погодные условия.

Всего украинские военные результативно поразили 33 107 вражеских целей в тактической, оперативной и стратегической глубине. Потери российской армии убитыми и ранеными составили 10 053 военнослужащих.

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По данным Мадьяра, 66% всех потерь личного состава противника, или 6596 военнослужащих, пришлись на Добропольское и Гуляйпольское направления.

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В среднем за сутки подразделения СБС поражали 2188 российских целей и наносили потери 668 оккупантам. Таким образом, каждые 39 секунд украинские операторы дронов результативно атаковали вражескую цель.

Командующий подчеркнул, что Силы беспилотных систем стремятся довести потери противника до 20 тысяч военнослужащих за ноябрь.

Все приведенные результаты касаются исключительно подразделений группировки СБС, без учета других составляющих Сил обороны Украины. По словам Бровди, данные подтверждены в системе ситуационной осведомленности Delta.

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