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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Всесвітньовідомий гурт U2 підтримав Володимира Зеленського та Україну

Київ • УНН

 • 51619 перегляди

Ірландський рок-гурт U2 розмістив в Instagram фото президента Зеленського у синьо-жовтих кольорах. Музиканти додали особливе послання про свободу та підтримали Україну словами "Слава Україні!".

Всесвітньовідомий гурт U2 підтримав Володимира Зеленського та Україну

Музиканти ірландського рок-гурту U2 підтримали Україну та президента Володимира Зеленського на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши фото українського лідера та висловивши слова підтримки країні.  

Передає УНН із посиланням на сторінку U2 у соцмережі.

На сторінці U2 в Instagram з’явився допис із зображенням Володимира Зеленського в синьо-жовтому кольорі.

Також гурт поублікував слова: "Свобода - це відчуття. Відчуття, яке я маю навколо тебе. Свобода - це відчуття, якого я ніколи не знав. Слава Україні!".

Нагадаємо

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Лідери ФРН: Україна може покластися на Європу і зокрема, - підтримку Німеччини28.02.25, 22:52 • 30743 перегляди

Ігор Тележніков

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