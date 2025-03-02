Всесвітньовідомий гурт U2 підтримав Володимира Зеленського та Україну
Київ • УНН
Ірландський рок-гурт U2 розмістив в Instagram фото президента Зеленського у синьо-жовтих кольорах. Музиканти додали особливе послання про свободу та підтримали Україну словами "Слава Україні!".
Музиканти ірландського рок-гурту U2 підтримали Україну та президента Володимира Зеленського на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши фото українського лідера та висловивши слова підтримки країні.
Передає УНН із посиланням на сторінку U2 у соцмережі.
На сторінці U2 в Instagram з’явився допис із зображенням Володимира Зеленського в синьо-жовтому кольорі.
Також гурт поублікував слова: "Свобода - це відчуття. Відчуття, яке я маю навколо тебе. Свобода - це відчуття, якого я ніколи не знав. Слава Україні!".
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