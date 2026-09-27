Скільки повітряних цілей збила ППО під час нічної атаки на Україну

У ніч на 27 вересня росія атакувала Україну 170 безпілотниками різних типів, зокрема 76 реактивними "Шахедами". Сили ППО збили або подавили 147 ворожих БпЛА, повідомляють Повітряні сили ЗСУ, пише УНН.

Деталі

Противник запускав ударні БпЛА типу Shahed, "Гербера" та дрони-імітатори "Пародія" з території росії, тимчасово окупованих Донецька та Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони.

Зафіксовані влучання на 18 локаціях

Станом на 07:30 ППО збила або подавила 147 ворожих безпілотників. Водночас зафіксовані влучання засобів повітряного нападу на 18 локаціях, а падіння уламків збитих цілей – ще на 8.

У Повітряних силах наголосили, що атака триває – у повітряному просторі України залишаються декілька ворожих БпЛА.

Стало відомо, скільки військових і техніки росіяни втратили на фронті за добу