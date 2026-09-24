У Молдові виявили уламки, ймовірно, дрона "Гербера" з бортовою камерою
Київ • УНН
У Флорештському районі Молдови виявили уламки ймовірного російського дрона "Гербера" з камерою. Апарат врізався в дерево, впав і вибухнув.
У Флорештському районі Молдови виявили уламки дрона типу "Гербера", який, за попередніми висновками поліції, використовується росією. Апарат був оснащений бортовою камерою. Про це йдеться у заяві поліції у Facebook, пише УНН.
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За попередніми висновками, це вперше на території Республіки Молдова виявлено апарат такого типу. Він, зокрема, був оснащений бортовою камерою.
Експерти встановили, що дрон зіткнувся з деревом, після чого впав на землю та вибухнув.
Поліцейські продовжують дослідження для точного встановлення моделі, виробника, технічних характеристик та всіх обставин інциденту.
Точна ідентифікація апарата має бути підтверджена за результатами спеціалізованих експертиз.
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