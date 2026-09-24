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У Молдові виявили уламки, ймовірно, дрона "Гербера" з бортовою камерою

Київ • УНН

 • 1838 перегляди

У Флорештському районі Молдови виявили уламки ймовірного російського дрона "Гербера" з камерою. Апарат врізався в дерево, впав і вибухнув.

У Молдові виявили уламки, ймовірно, дрона "Гербера" з бортовою камерою
Фото: поліції Молдови

У Флорештському районі Молдови виявили уламки дрона типу "Гербера", який, за попередніми висновками поліції, використовується росією. Апарат був оснащений бортовою камерою. Про це йдеться у заяві поліції у Facebook, пише УНН.

Деталі

За попередніми висновками, це вперше на території Республіки Молдова виявлено апарат такого типу. Він, зокрема, був оснащений бортовою камерою.

Експерти встановили, що дрон зіткнувся з деревом, після чого впав на землю та вибухнув.

Фото: поліції Молдови

Поліцейські продовжують дослідження для точного встановлення моделі, виробника, технічних характеристик та всіх обставин інциденту.

Точна ідентифікація апарата має бути підтверджена за результатами спеціалізованих експертиз.

Нагадаємо

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Ольга Розгон

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