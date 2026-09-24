В Молдове обнаружили обломки, предположительно, дрона «Гербера» с бортовой камерой

Фото: полиции Молдовы

В Флорештском районе Молдовы обнаружили обломки беспилотника типа «Гербера», который, по предварительным выводам полиции, используется Россией. Аппарат был оснащён бортовой камерой. Об этом говорится в заявлении полиции в Facebook, пишет УНН.

Детали

По предварительным выводам, это первый случай обнаружения на территории Республики Молдова аппарата такого типа. В частности, он был оснащён бортовой камерой.

Эксперты установили, что дрон столкнулся с деревом, после чего упал на землю и взорвался.

Фото: полиции Молдовы

Полицейские продолжают исследование для точного установления модели, производителя, технических характеристик и всех обстоятельств инцидента.

Точная идентификация аппарата должна быть подтверждена по результатам специализированных экспертиз.

Напомним

24 сентября в Молдове зафиксировали по меньшей мере четыре случая пролёта неопознанных беспилотников через воздушное пространство страны на фоне массированной атаки РФ по Украине. Из-за этого северную часть воздушного пространства Молдовы временно закрывали.

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