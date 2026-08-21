Под Киевом мужчина устроил стрельбу в супермаркете, ему сообщили о подозрении

В Киевской области мужчина устроил стрельбу в супермаркете, ему сообщили о подозрении по факту хулиганских действий, передает УНН со ссылкой на полицию Киевской области.

Детали

В селе Лютеж Вышгородского района мужчина совершил выстрелы в помещении торгового заведения.

Правоохранители установили, что между злоумышленником и местным жителем в супермаркете возник конфликт. В дальнейшем 30-летний фигурант вышел из магазина к автомобилю "Volkswagen", который принадлежит его знакомому, достал оружие и вернулся в торговое помещение, где произвел два выстрела в пол.

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После этого мужчина вышел на улицу и произвел еще один выстрел в воздух, сел в автомобиль, за рулем которого находился его знакомый, и покинул место происшествия.

Работники уголовной полиции оперативно установили местонахождение фигуранта.

Злоумышленника задержали в процессуальном порядке и поместили в изолятор временного содержания. Оружие и другие вещественные доказательства изъяты.

Следователи сообщили мужчине о подозрении (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины). Следствие продолжается.

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