Под Киевом мужчина устроил стрельбу в супермаркете, ему сообщили о подозрении
Киев • УНН
В Лютеже мужчина после конфликта дважды выстрелил в пол супермаркета и ещё раз в воздух. Ему сообщили о подозрении.
В Киевской области мужчина устроил стрельбу в супермаркете, ему сообщили о подозрении по факту хулиганских действий, передает УНН со ссылкой на полицию Киевской области.
Детали
В селе Лютеж Вышгородского района мужчина совершил выстрелы в помещении торгового заведения.
Правоохранители установили, что между злоумышленником и местным жителем в супермаркете возник конфликт. В дальнейшем 30-летний фигурант вышел из магазина к автомобилю "Volkswagen", который принадлежит его знакомому, достал оружие и вернулся в торговое помещение, где произвел два выстрела в пол.
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После этого мужчина вышел на улицу и произвел еще один выстрел в воздух, сел в автомобиль, за рулем которого находился его знакомый, и покинул место происшествия.
Работники уголовной полиции оперативно установили местонахождение фигуранта.
Злоумышленника задержали в процессуальном порядке и поместили в изолятор временного содержания. Оружие и другие вещественные доказательства изъяты.
Следователи сообщили мужчине о подозрении (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины). Следствие продолжается.
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