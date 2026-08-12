В Киеве мужчина устроил стрельбу и ранил приятеля во время ссоры
Киев • УНН
В Днепровском районе Киева 29-летний мужчина дважды выстрелил в знакомого, ранив его в грудь и ногу. Пострадавшего госпитализировали, нападавшего задержали, ему грозит до 8 лет тюрьмы.
В Киеве мужчина стрелял в приятеля во время ссоры, пострадавшего госпитализировали, стрелка задержали, сообщили в ГУНП в столице в среду, пишет УНН.
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Правоохранители установили, что двое знакомых в Днепровском районе распивали спиртные напитки, и вскоре между ними произошла ссора.
"Не справившись с эмоциями, 29-летний злоумышленник дважды выстрелил из оружия в сторону товарища, причинив ему ранения в грудь и ногу. 30-летнего потерпевшего госпитализировали, в настоящее время он находится в тяжелом состоянии в больнице", — сообщили в полиции.
Полицейские разыскали и задержали фигуранта.
Во время следственных действий у него изъяли вероятное орудие совершения преступления — револьвер под патрон Флобера.
Задержанному сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины — умышленное тяжкое телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.
В Киеве мужчина устроил стрельбу во дворе жилых домов04.08.26, 08:57 • 6379 просмотров