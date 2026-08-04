В Киеве мужчина устроил стрельбу во дворе жилых домов
Киев • УНН
42-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения произвел пять выстрелов в воздух из стартового пистолета. Ему сообщили о подозрении в хулиганстве.
В Киеве мужчина устроил стрельбу во дворе жилых домов, ему сообщили о подозрении, сообщили во вторник в ГУНП в столице, пишет УНН.
Нарушитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, произвел пять выстрелов в воздух, чем напугал жителей района
Сообщение о стрельбе поступило в полицию от жителя многоэтажки по улице Каунасской. На месте полицейские "задержали 42-летнего мужчину и изъяли у него стартовый пистолет и патроны".
"Свои действия нарушитель объяснил тем, что решил проверить исправность своего пистолета. Так, находясь навеселе, мужчина достал оружие и произвел пять выстрелов вверх, чем сильно напугал жителей соседних многоэтажек", - указали в полиции.
Задержанному сообщили о подозрении в хулиганстве (ч. 1 ст. 296 УКУ).
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