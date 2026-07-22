В Киеве мужчина устроил стрельбу в супермаркете, его задержали
Киев • УНН
35-летний киевлянин в нетрезвом состоянии выстрелил из пневматического пистолета в охранника супермаркета. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.
В Киеве задержали мужчину, который устроил стрельбу в супермаркете в Оболонском районе, сообщили в ГУНП в столице в среду, пишет УНН.
Детали
В полицию поступило сообщение о том, что в супермаркете на улице Северной неизвестный выстрелил в сторону охранника.
"Правоохранители установили, что 35-летний киевлянин, находясь в нетрезвом состоянии, зашел в помещение магазина и начал провоцировать конфликт с персоналом. В дальнейшем он достал пневматический пистолет и произвел выстрел в сторону охранника", - указали в полиции.
Полицейские задержали злоумышленника в порядке статьи 208 УПК Украины и изъяли орудие преступления – пневматический пистолет.
Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.
Устроил стрельбу под Киевом: правоохранители задержали 43-летнего мужчину17.07.26, 20:19 • 6372 просмотра