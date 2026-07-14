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BMW возлагает надежды на Neue Klasse для восстановления позиций в Китае после падения продаж

Киев • УНН

 • 1192 просмотра

Продажи BMW в Китае упали на 30% во втором квартале. Компания надеется на новую линейку электромобилей Neue Klasse, но аналитики считают, что она опоздала.

BMW возлагает надежды на Neue Klasse для восстановления позиций в Китае после падения продаж

BMW делает ставку на свои долгожданные электромобили Neue Klasse, чтобы восстановить свои позиции в Китае после двух лет падения продаж. Проблема для немецкого автопроизводителя заключается в том, что гонка электромобилей в Китае, возможно, уже продолжилась без него, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

В прошлом месяце BMW под руководством нового генерального директора Милана Недельковича выпустила шокирующее предупреждение о снижении прибыли, частично объясняя это ситуацией в Китае — третье предупреждение менее чем за три года. В пятницу компания сообщила, что продажи в Китае во втором квартале упали на 30%.

Некоторые акционеры и аналитики говорят, что BMW двигалась слишком медленно, чтобы вывести свои долгожданные электромобили Neue Klasse, или "новый класс", на рынок, где китайские конкуренты разрабатывают все более сложные электромобили всего за 18 месяцев — примерно вдвое быстрее, чем традиционные автопроизводители.

"Если бы это было запущено два года назад, это могло бы кардинально изменить ситуацию, — сказал Йель Чжан, управляющий директор шанхайской исследовательской фирмы Automotive Foresight. — На сегодняшнем китайском автомобильном рынке... трудно выделиться".

Китайские покупатели все больше ожидают новейших технологий от отечественных производителей автомобилей, таких как Nio, который показал проезд своего флагманского седана ET9 по лежачим полицейским с башней из бокалов для шампанского, балансировавших на капоте — без единой пролитой капли — чтобы продемонстрировать усовершенствованную систему подвески автомобиля.

Первая модель BMW Neue Klasse для Китая, внедорожник iX3, должна поступить в продажу в ноябре.

Вызов BMW отражает более широкую борьбу, с которой сталкиваются немецкие автопроизводители премиум-класса в Китае, где инженерная родословная и наследие двигателей внутреннего сгорания, которые помогают продавать высокорентабельные модели в Европе и США, имеют меньший вес для многих покупателей.

"Китайские потребители больше не покупаются на это", — сказал Ван Сяньбинь, вице-президент исследовательского института Gasgoo.

Вместо этого они отдают предпочтение местным брендам, таким как Nio, Zeekr от Geely и Xiaomi, которые предлагают интеллектуальные функции электромобилей, адаптированные к китайским вкусам.

Китайские премиальные бренды открыто ориентируются на клиентов BMW, Audi, Porsche и Mercedes.

Лишь около 5% продаж BMW в Китае являются полностью электрическими, согласно данным Global Mobility, на рынке, где электромобили составляют 46% продаж автомобилей. Продажи BMW в Китае упали как в 2024-м, так и в 2025 годах. Продажи брендов Mercedes и Volkswagen Audi также упали, снизившись на 28% и 19% соответственно в первой половине этого года.

Хендрик Шмидт из DWS, который входит в десятку топ-инвесторов BMW, сказал, что непосредственный опыт работы в Китае среди топ-менеджеров и наблюдательного совета компании ограничен, добавив, что масштаб проблемы не был полностью оценен.

"С нашей точки зрения, динамика здесь была значительно недооценена", — сказал он.

Представитель компании сказал, что высшее руководство BMW имеет большой "опыт работы в Китае", и компания придерживается продуктовой стратегии для конкретной страны, которая включает "большее внимание к интегрированным цифровым услугам, расширенным функциям подключения и комфорту задних сидений".

По данным шанхайской консалтинговой компании LandRoads, средняя цена сделки BMW в Китае в 2025 году составила 341 000 юаней (50 200 долларов), что ниже, чем у местных брендов, таких как Nio, Aito и Denza. Среди немецких брендов премиум-класса только Audi была оценена ниже – 287 000 юаней.

BMW снизил некоторые из своих прейскурантных цен в Китае в координации с местными властями в первом квартале, сказал представитель. Независимые дилеры также могут свободно устанавливать собственные цены и скидки, добавила она.

Но аналитики говорят, что одного лишь снижения цен уже недостаточно. Китайские покупатели все еще хотят соотношения цены и качества, тогда как Чжан сказал, что местные конкуренты "вооружены до зубов самыми современными функциями".

"Сегодня китайские потребители не просто выбирают автомобиль на основе больших скидок", — сказал Ван из Gasgoo.

Будучи бывшим руководителем производства BMW, Неделькович считается одним из архитекторов Neue Klasse — платформы, лежащей в основе 40 новых запусков до следующего года, что вызвало обнадеживающий спрос в Европе.

Выпуск iX3 в Китае был отложен после того, как BMW перешла от собственных технологий к китайскому партнеру Momenta, чтобы предоставить технологию помощи водителю — функцию, которую многие местные потребители теперь считают важной.

Пресс-секретарь заявил, что у BMW иной подход к так называемой китайской скорости, указав на тщательные испытания на протяжении всего процесса разработки, чтобы гарантировать безопасность клиентов.

Ван из Gasgoo сказал, что впервые услышал о модели четыре года назад, но утверждал, что рынок с тех пор изменился, и маркетинг BMW вокруг беспокойства о запасе хода уже звучит устаревшим.

"Это вызывало беспокойство еще два-три года назад", — сказал Чан Янь, основатель Supercharged, популярного блога, ориентированного на электромобили, на китайской платформе Weibo.

Он сказал, что атрибуты, которые часто называют технологическим преимуществом в Европе — управляемость и производительность — не обязательно так сильно резонируют в Китае, где отечественные бренды стали "гораздо агрессивнее в дизайне и характеристиках".

Ван из Gasgoo сказал, что разработка продуктов BMW по-прежнему в значительной степени осуществляется из мюнхенской штаб-квартиры, и компания не до конца понимает, чего хотят китайские потребители.

"В целом, очевидно, что BMW на шаг позади", — сказал Ван.

BMW iX3 опередил Lucid и Mercedes в реальном тесте электромобилей на запас хода08.06.26, 09:43 • 4231 просмотр

Юлия Шрамко

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