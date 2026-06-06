В Киеве легковушка вылетела на встречную полосу и протаранила грузовик
Киев • УНН
На проспекте Красной Калины водитель Audi столкнулся с грузовиком после выезда на встречную полосу. Пострадавшего водителя госпитализировали в больницу.
Полиция Киева устанавливает обстоятельства ДТП с участием легковушки и грузовика на проспекте Красной Калины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение правоохранителей в Telegram.
Детали
Отмечается, что, по предварительным данным, водитель автомобиля Audi во время движения выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.
В результате ДТП травмы получил водитель легковушки, его госпитализировали. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа по расследованию ДТП главка столичной полиции и патрульные полицейские
Указывается, что в настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства и причины автопроисшествия.
Напомним
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