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В Киеве легковушка вылетела на встречную полосу и протаранила грузовик

Киев • УНН

 • 688 просмотра

На проспекте Красной Калины водитель Audi столкнулся с грузовиком после выезда на встречную полосу. Пострадавшего водителя госпитализировали в больницу.

В Киеве легковушка вылетела на встречную полосу и протаранила грузовик

Полиция Киева устанавливает обстоятельства ДТП с участием легковушки и грузовика на проспекте Красной Калины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение правоохранителей в Telegram.

Детали

Отмечается, что, по предварительным данным, водитель автомобиля Audi во время движения выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

В результате ДТП травмы получил водитель легковушки, его госпитализировали. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа по расследованию ДТП главка столичной полиции и патрульные полицейские

— говорится в сообщении.

Указывается, что в настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства и причины автопроисшествия.

Напомним

Накануне в Киеве на улице Вадима Гетьмана Mercedes влетел в пешеходную зону. В результате аварии погибли 4 человека.

За Mercedes задержанного за смертельное ДТП в Киеве числится 39 нарушений ПДД, в основном за скорость - полиция06.06.26, 12:39 • 27548 просмотров

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