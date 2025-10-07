Объемы экспорта белорусского бензина в россию выросли в четыре раза - Reuters
Киев • УНН
В сентябре беларусь в четыре раза увеличила железнодорожные поставки бензина в россию, до 40 тысяч метрических тонн. Это произошло на фоне топливного дефицита в рф, вызванного украинскими ударами по энергетической инфраструктуре.
В сентябре беларусь в четыре раза увеличила железнодорожные поставки бензина в россию по сравнению с августом - на фоне топливного дефицита, вызванного украинскими ударами по энергетической инфраструктуре РФ. Об этом, ссылаясь на источники в этой области, сообщает Reuters, пишет УНН.
Подробности
Отмечается, что несколько российских областей ввели нормирование и временно заморозили цены на топливо в последние недели из-за дефицита популярных видов бензина, который произошел в результате ударов дронов.
Кроме того, москва ограничила экспорт бензина и дизельного топлива. Также россия увеличила импорт топлива из Беларуси в прошлом году, чтобы покрыть дефицит.
Поставки бензина по железной дороге с нефтеперерабатывающих заводов беларуси на внутренний рынок РФ в прошлом месяце выросли до 40 тысяч метрических тонн, или 14 500 баррелей в сутки. Поставки дизельного топлива в сентябре составили 33 тысячи тонн
В то же время транзит бензина из беларуси для дальнейшего экспорта через российские порты в прошлом месяце вырос примерно на 1% до 140 000 тонн.
беларусь использует российские порты для перевалки своих нефтепродуктов с марта 2021 года в соответствии с соглашением о сотрудничестве, подписанным между москвой и минском.
Слова источников и расчеты Reuters свидетельствуют о том, что такие перевалки в январе-сентябре сократились почти на 40% в годовом измерении до 1,17 млн тонн вследствие снижения объемов переработки нефти.
Издание подчеркивает, что два нефтеперерабатывающих завода Беларуси - Нафтанский и Мозырский - имеют годовую мощность 12 млн тонн каждый, или около 240 000 баррелей в сутки. Но обычно они производят около 9 млн тонн в год, или примерно 180 000 баррелей в сутки.
Каждая пятидесятая заправка в россии перестала продавать бензин - внешняя разведка26.09.25, 11:31 • 2708 просмотров