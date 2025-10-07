Объемы экспорта белорусского бензина в россию выросли в четыре раза - Reuters

В сентябре беларусь в четыре раза увеличила железнодорожные поставки бензина в россию по сравнению с августом - на фоне топливного дефицита, вызванного украинскими ударами по энергетической инфраструктуре РФ. Об этом, ссылаясь на источники в этой области, сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Отмечается, что несколько российских областей ввели нормирование и временно заморозили цены на топливо в последние недели из-за дефицита популярных видов бензина, который произошел в результате ударов дронов.

Кроме того, москва ограничила экспорт бензина и дизельного топлива. Также россия увеличила импорт топлива из Беларуси в прошлом году, чтобы покрыть дефицит.

Поставки бензина по железной дороге с нефтеперерабатывающих заводов беларуси на внутренний рынок РФ в прошлом месяце выросли до 40 тысяч метрических тонн, или 14 500 баррелей в сутки. Поставки дизельного топлива в сентябре составили 33 тысячи тонн - сообщают источники.

В то же время транзит бензина из беларуси для дальнейшего экспорта через российские порты в прошлом месяце вырос примерно на 1% до 140 000 тонн.

беларусь использует российские порты для перевалки своих нефтепродуктов с марта 2021 года в соответствии с соглашением о сотрудничестве, подписанным между москвой и минском.

Слова источников и расчеты Reuters свидетельствуют о том, что такие перевалки в январе-сентябре сократились почти на 40% в годовом измерении до 1,17 млн тонн вследствие снижения объемов переработки нефти.

Издание подчеркивает, что два нефтеперерабатывающих завода Беларуси - Нафтанский и Мозырский - имеют годовую мощность 12 млн тонн каждый, или около 240 000 баррелей в сутки. Но обычно они производят около 9 млн тонн в год, или примерно 180 000 баррелей в сутки.

