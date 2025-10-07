$41.340.11
48.270.11
ukenru
15:10 • 4408 просмотра
Богдан Бойко: доверие и системность – основа ФК "Металлист 1925" в борьбе за лидерство
14:52 • 5786 просмотра
В Украине сохранят фиксированную цену на газ для бытовых потребителей - Зеленский
Эксклюзив
12:19 • 10904 просмотра
Миграция бобров на Прикарпатье: эксперт объяснил, как приспособиться к жизни с новыми жителями
11:53 • 15307 просмотра
Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2026 год
Эксклюзив
7 октября, 09:44 • 16924 просмотра
Рекордный биткойн: почему стремительно растет цена и чего ждать дальше - объясняет финтех-эксперт Елена Соседка
Эксклюзив
7 октября, 07:13 • 41962 просмотра
Необходимо ликвидировать монополию НАБУ на борьбу с коррупцией - член антикоррупционного комитета Рады
Эксклюзив
6 октября, 12:45 • 44218 просмотра
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
6 октября, 10:30 • 71864 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
6 октября, 10:10 • 59532 просмотра
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
6 октября, 06:51 • 56743 просмотра
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
Объемы экспорта белорусского бензина в россию выросли в четыре раза - Reuters

Киев • УНН

 • 234 просмотра

В сентябре беларусь в четыре раза увеличила железнодорожные поставки бензина в россию, до 40 тысяч метрических тонн. Это произошло на фоне топливного дефицита в рф, вызванного украинскими ударами по энергетической инфраструктуре.

Объемы экспорта белорусского бензина в россию выросли в четыре раза - Reuters

В сентябре беларусь в четыре раза увеличила железнодорожные поставки бензина в россию по сравнению с августом - на фоне топливного дефицита, вызванного украинскими ударами по энергетической инфраструктуре РФ. Об этом, ссылаясь на источники в этой области, сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Отмечается, что несколько российских областей ввели нормирование и временно заморозили цены на топливо в последние недели из-за дефицита популярных видов бензина, который произошел в результате ударов дронов.

Кроме того, москва ограничила экспорт бензина и дизельного топлива. Также россия увеличила импорт топлива из Беларуси в прошлом году, чтобы покрыть дефицит.

Поставки бензина по железной дороге с нефтеперерабатывающих заводов беларуси на внутренний рынок РФ в прошлом месяце выросли до 40 тысяч метрических тонн, или 14 500 баррелей в сутки. Поставки дизельного топлива в сентябре составили 33 тысячи тонн

- сообщают источники.

В то же время транзит бензина из беларуси для дальнейшего экспорта через российские порты в прошлом месяце вырос примерно на 1% до 140 000 тонн.

беларусь использует российские порты для перевалки своих нефтепродуктов с марта 2021 года в соответствии с соглашением о сотрудничестве, подписанным между москвой и минском.

Слова источников и расчеты Reuters свидетельствуют о том, что такие перевалки в январе-сентябре сократились почти на 40% в годовом измерении до 1,17 млн тонн вследствие снижения объемов переработки нефти.

Издание подчеркивает, что два нефтеперерабатывающих завода Беларуси - Нафтанский и Мозырский - имеют годовую мощность 12 млн тонн каждый, или около 240 000 баррелей в сутки. Но обычно они производят около 9 млн тонн в год, или примерно 180 000 баррелей в сутки.

Каждая пятидесятая заправка в россии перестала продавать бензин - внешняя разведка26.09.25, 11:31 • 2708 просмотров

Ольга Розгон

Новости Мира
Беларусь
Reuters
Украина