Рада готовится проголосовать за отмену льгот на посылки до 150 евро до конца мая - нардеп

Киев • УНН

 • 1040 просмотра

Рада рассматривает более тысячи правок к законопроекту №12360. Документ предусматривает отмену льготы на посылки до 150 евро уже 26 мая.

Верховная Рада начала рассмотрение правок к законопроекту №12360 ко второму чтению, который предусматривает отмену льготы на посылки до 150 евро, сообщил в четверг народный депутат из налогового комитета Ярослав Железняк в четверг, пишет УНН.

Детали

"№ 12360 - KPI для таможни и отмена льготы на посылки до 150 евро - зашли в правки…. И до 26 мая", - указал Железняк.

По словам нардепа, к законопроекту - "более 1000+ правок, так что будет их рассмотрение пару часов".

"В этом законе зашита правка об отмене льготы 150 евро на посылки. Финальное голосование состоится 26-го мая", - отметил Железняк.

Законопроект был принят за основу 17 декабря 2025 года.

Напомним

В Министерстве финансов рассказали, что изменит новая модель налогообложения международных посылок, а также опровергли мифы об отмене льгот на посылки.

Ранее правительство одобрило пакет законопроектов относительно налогообложения доходов с цифровых платформ, налогообложения международных почтовых и экспресс-отправлений, а также продления уплаты военного сбора после отмены военного положения, в том числе в рамках обязательств по программе сотрудничества с МВФ.  

Юлия Шрамко

ЭкономикаПолитика
Государственный бюджет
Кабинет Министров Украины
Военное положение
Международный валютный фонд
Министерство финансов Украины
Верховная Рада
Ярослав Железняк
Украина