Рада готовится проголосовать за отмену льгот на посылки до 150 евро до конца мая - нардеп
Киев • УНН
Рада рассматривает более тысячи правок к законопроекту №12360. Документ предусматривает отмену льготы на посылки до 150 евро уже 26 мая.
Верховная Рада начала рассмотрение правок к законопроекту №12360 ко второму чтению, который предусматривает отмену льготы на посылки до 150 евро, сообщил в четверг народный депутат из налогового комитета Ярослав Железняк в четверг, пишет УНН.
Детали
"№ 12360 - KPI для таможни и отмена льготы на посылки до 150 евро - зашли в правки…. И до 26 мая", - указал Железняк.
По словам нардепа, к законопроекту - "более 1000+ правок, так что будет их рассмотрение пару часов".
"В этом законе зашита правка об отмене льготы 150 евро на посылки. Финальное голосование состоится 26-го мая", - отметил Железняк.
Законопроект был принят за основу 17 декабря 2025 года.
Напомним
В Министерстве финансов рассказали, что изменит новая модель налогообложения международных посылок, а также опровергли мифы об отмене льгот на посылки.
Ранее правительство одобрило пакет законопроектов относительно налогообложения доходов с цифровых платформ, налогообложения международных почтовых и экспресс-отправлений, а также продления уплаты военного сбора после отмены военного положения, в том числе в рамках обязательств по программе сотрудничества с МВФ.