Уругвай та Аргентина першими ратифікували історичну торговельну угоду між Меркосур та ЄС
Київ • УНН
Парламенти Уругваю та Аргентини офіційно затвердили угоду про вільну торгівлю з ЄС. Це перші країни південноамериканського блоку, що завершили цей етап, створюючи одну з найбільших зон вільної торгівлі.
Парламенти Уругваю та Аргентини у четвер офіційно затвердили угоду про вільну торгівлю з ЄС, ставши першими країнами південноамериканського блоку, що завершили цей етап. Створення однієї з найбільших у світі зон вільної торгівлі охопить понад 700 мільйонів людей та чверть світового валового внутрішнього продукту, завершуючи переговорний процес, що тривав чверть століття. Про це повідомляє AP, пише УНН.
Деталі
Нижня палата парламенту Уругваю ухвалила документ переважною більшістю голосів – 91 проти 2, що стало логічним продовженням одностайного рішення Сенату.
Конгресмен Хуан Мартін Родрігес наголосив, що країна більше не готова чекати ні секунди після 25 років очікування, надіславши чіткий сигнал міжнародним партнерам.
Аргентинський Сенат також ратифікував угоду того ж дня 69 голосами проти 3, попри спроби правлячої партії прискорити сесію, щоб випередити Уругвай та стати першою країною, яка завершить процедуру.
Наслідки для світового ринку та подальші кроки блоку
Ратифікація угоди Уругваєм та Аргентиною відкриває шлях до її тимчасового застосування з боку Європейського Союзу, що є стратегічно важливим на тлі глобальних торговельних тертя.
Очікується, що Бразилія та Парагвай приєднаються до ратифікації вже найближчими тижнями, завершуючи формування єдиного економічного простору. Реалізація угоди дозволить значно знизити митні тарифи та спростити доступ південноамериканських сільськогосподарських товарів на європейський ринок в обмін на промислову продукцію з ЄС.
