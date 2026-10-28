Зеленський прибув до Нідерландів - перша заява

Президент України Володимир Зеленський прибув до Нідерландів. Про це він повідомив у соцмережах 28 жовтня, назвавши програму візиту, пише УНН.

Прибули з командою у Нідерланди для зустрічі з Прем’єр-міністром Робом Єттеном - написав Зеленський.

З його слів, Україна зміцнює партнерство й працює для більшого захисту України.

Будемо говорити про оборонну та економічну співпрацю, посилення української ППО та нові кроки на підтримку України - повідомив Зеленський у першій заяві по прибуттю.

"Сьогодні запланована зустріч і з представниками українського та нідерландського бізнесу. Матиму також аудієнцію у короля Нідерландів Віллема-Александра Вдячний, що Нідерланди підтримують Україну й відстоюють захист життя. Працюємо разом, щоб посилювати спільну безпеку", - зазначив Президент.

Як повідомляло NOS, візит відбувається в день, коли Нідерланди оголосили про пакет підтримки для України. Кабінет міністрів країни виділяє загалом 1,2 мільярда євро невійськової підтримки на наступні три роки.

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