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Зеленський прибув до Нідерландів - перша заява

Київ • УНН

 • 822 перегляди

Зеленський зустрінеться з прем’єром Єттеном, королем і бізнесом. Нідерланди оголосили 1,2 млрд євро невійськової допомоги Україні.

Зеленський прибув до Нідерландів - перша заява

Президент України Володимир Зеленський прибув до Нідерландів. Про це він повідомив у соцмережах 28 жовтня, назвавши програму візиту, пише УНН.

Прибули з командою у Нідерланди для зустрічі з Прем’єр-міністром Робом Єттеном

- написав Зеленський.

З його слів, Україна зміцнює партнерство й працює для більшого захисту України.

Будемо говорити про оборонну та економічну співпрацю, посилення української ППО та нові кроки на підтримку України

- повідомив Зеленський у першій заяві по прибуттю.

"Сьогодні запланована зустріч і з представниками українського та нідерландського бізнесу. Матиму також аудієнцію у короля Нідерландів Віллема-Александра Вдячний, що Нідерланди підтримують Україну й відстоюють захист життя. Працюємо разом, щоб посилювати спільну безпеку", - зазначив Президент.

Як повідомляло NOS, візит відбувається в день, коли Нідерланди оголосили про пакет підтримки для України. Кабінет міністрів країни виділяє загалом 1,2 мільярда євро невійськової підтримки на наступні три роки.

Зеленський розкрив деталі брифу лідерів Фінляндії та Норвегії про переговори з путіним27.10.26, 12:53 • 22900 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаСвіт
Нідерланди
Володимир Зеленський