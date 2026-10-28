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Зеленский прибыл в Нидерланды - первое заявление

Киев • УНН

 • 2042 просмотра

Зеленский встретится с премьер-министром Еттеном, королём и представителями бизнеса. Нидерланды объявили о 1,2 млрд евро невоенной помощи Украине.

Зеленский прибыл в Нидерланды - первое заявление

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нидерланды. Об этом он сообщил в социальных сетях 28 октября, назвав программу визита, пишет УНН.

Прибыли с командой в Нидерланды для встречи с Премьер-министром Робом Еттеном

- написал Зеленский.

По его словам, Украина укрепляет партнерство и работает ради большей защиты Украины.

Будем говорить об оборонном и экономическом сотрудничестве, усилении украинской ПВО и новых шагах в поддержку Украины

- сообщил Зеленский в первом заявлении по прибытии.

"Сегодня запланирована встреча и с представителями украинского и нидерландского бизнеса. У меня также будет аудиенция у короля Нидерландов Виллема-Александра. Благодарен, что Нидерланды поддерживают Украину и отстаивают защиту жизни. Работаем вместе, чтобы укреплять общую безопасность", - отметил Президент.

Как сообщало NOS, визит проходит в день, когда Нидерланды объявили о пакете поддержки для Украины. Кабинет министров страны выделяет в общей сложности 1,2 миллиарда евро невоенной помощи на следующие три года.

Зеленский раскрыл детали брифинга лидеров Финляндии и Норвегии о переговорах с путиным27.10.26, 12:53 • 22943 просмотра

Юлия Шрамко

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Нидерланды
Владимир Зеленский