Британія створює військово-морський альянс десяти країн проти рф - The Guardian
Київ • УНН
Британія об’єднає десять країн для обміну даними й координації флотів через зростання активності рф біля її берегів на 41%.
російська морська агресія спонукає Велику Британію до нової оборонної ініціативи. Королівство створює нову військово-морську ініціативу за участю десяти країн у відповідь на 41% збільшення військово-морської активності росії поблизу британських берегів, повідомляє The Guardian, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що нова Північна військово-морська ініціатива об'єднає Велику Британію, Нідерланди, країни Балтії та Північної Європи. Основною метою співпраці стане обмін інформацією та координація використання військово-морської техніки.
Модель, яку ми хочемо запровадити, полягає в тому, щоб британські автономні дрони могли бути зв'язані з британським військовим кораблем, данським військовим кораблем або норвезьким військовим кораблем і передавали отриману інформацію військовому кораблю союзної країни. ... Зараз, через рішення, прийняті 10-15 років тому, у нас менше кораблів і підводних човнів, ніж мені хотілося б
Він підкреслив, що мета ініціативи - посилити стримування росії та продемонструвати готовність союзників захищати територію НАТО.
Нагадаємо
В глибоких водах Арктики поблизу віддаленого архіпелагу Шпіцберген союзники по НАТО виявили, що російські підводні човни тренуються застосовувати секретну зброю, призначену для виведення з ладу критично важливих підводних кабелів без залишення будь-яких слідів.
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