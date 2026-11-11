Британія створює військово-морський альянс десяти країн проти рф - The Guardian

російська морська агресія спонукає Велику Британію до нової оборонної ініціативи. Королівство створює нову військово-морську ініціативу за участю десяти країн у відповідь на 41% збільшення військово-морської активності росії поблизу британських берегів, повідомляє The Guardian, інформує УНН.

Зазначається, що нова Північна військово-морська ініціатива об'єднає Велику Британію, Нідерланди, країни Балтії та Північної Європи. Основною метою співпраці стане обмін інформацією та координація використання військово-морської техніки.

Модель, яку ми хочемо запровадити, полягає в тому, щоб британські автономні дрони могли бути зв'язані з британським військовим кораблем, данським військовим кораблем або норвезьким військовим кораблем і передавали отриману інформацію військовому кораблю союзної країни. ... Зараз, через рішення, прийняті 10-15 років тому, у нас менше кораблів і підводних човнів, ніж мені хотілося б