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Британия создаёт военно-морской альянс десяти стран против рф — The Guardian

Киев • УНН

 • 2690 просмотра

Британия объединит десять стран для обмена данными и координации флотов из-за роста активности рф у её берегов на 41%.

Британия создаёт военно-морской альянс десяти стран против рф — The Guardian

Российская морская агрессия побуждает Великобританию к новой оборонной инициативе. Королевство создает новую военно-морскую инициативу с участием десяти стран в ответ на 41%-ное увеличение военно-морской активности России вблизи британских берегов, сообщает The Guardian, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что новая Северная военно-морская инициатива объединит Великобританию, Нидерланды, страны Балтии и Северной Европы. Основной целью сотрудничества станет обмен информацией и координация использования военно-морской техники.

Модель, которую мы хотим внедрить, заключается в том, чтобы британские автономные дроны могли быть связаны с британским военным кораблем, датским военным кораблем или норвежским военным кораблем и передавали полученную информацию военному кораблю союзной страны. ... Сейчас, из-за решений, принятых 10–15 лет назад, у нас меньше кораблей и подводных лодок, чем мне хотелось бы

- отметил министр по вопросам оборонной готовности Великобритании Люк Поллард.

Он подчеркнул, что цель инициативы — усилить сдерживание России и продемонстрировать готовность союзников защищать территорию НАТО.

Напомним

В глубоких водах Арктики вблизи отдаленного архипелага Шпицберген союзники по НАТО обнаружили, что российские подводные лодки тренируются применять секретное оружие, предназначенное для выведения из строя критически важных подводных кабелей без оставления каких-либо следов.

Британия призвала готовиться к возможному сценарию войны между НАТО и Россией27.10.26, 13:47 • 6739 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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