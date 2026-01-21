$43.180.08
Ексклюзив
12:43 • 3650 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
10:55 • 13037 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
10:42 • 11504 перегляди
Посланець Трампа Віткофф повідомив про очікувану зустріч з путіним 22 січня
08:59 • 14872 перегляди
Готівки на руках в українців побільшало на 12,6% за рік: НБУ назвав головні причиниPhoto
20 січня, 20:12 • 34488 перегляди
У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні
20 січня, 19:42 • 54672 перегляди
Європейські лідери у Давосі виступили єдиним фронтом проти амбіцій Трампа щодо Гренландії
20 січня, 18:44 • 47291 перегляди
Зеленський розкритикував роботу Повітряних сил після атаки БпЛА на Київщину
20 січня, 15:45 • 77250 перегляди
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією
Ексклюзив
20 січня, 13:37 • 40829 перегляди
Урожай, фронт і настрій населення: що формує курс гривні у 2026 році та яким він буде
20 січня, 13:28 • 64424 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність
Індія скорочує закупівлі російської нафти та нарощує імпорт з Близького Сходу - Reuters

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Індійські нафтопереробні компанії змінюють стратегію імпорту нафти, скорочуючи закупівлі у росії та нарощуючи постачання з Близького Сходу. Це може допомогти Нью-Делі укласти торговельну угоду зі США та знизити мита.

Індія скорочує закупівлі російської нафти та нарощує імпорт з Близького Сходу - Reuters

Індійські нафтопереробні компанії переглядають стратегії імпорту нафти, щоб скоротити закупівлі у свого головного постачальника - Росії - та збільшити імпорт з Близького Сходу, що може допомогти Нью-Делі укласти торговельну угоду зі США та знизити мита. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Як зазначає видання Після початку війни в Україні у 2022 році Індія стала найбільшим покупцем російської нафти зі знижкою, але цей торг викликав критику з боку західних країн, які ввели санкції проти енергетичного сектору Росії, заявляючи, що доходи від нафти допомагають фінансувати війну.

Перехід від російської нафти відбувається на тлі того, що країни Близького Сходу, скориставшись підвищеними квотами на видобуток від Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), забезпечують глобальні ринки достатньою пропозицією, пом’якшуючи вплив на ціни.

Скорочення закупівель російської нафти індійськими переробниками

Індійські нафтопереробні підприємства почали скорочувати закупівлі російської нафти після обговорень на урядовому засіданні щодо прискорення торговельної угоди з США, повідомили три джерела з нафтопереробної галузі. Петролейне відомство Індії (Petroleum Planning and Analysis Cell) збирає щотижневі дані про закупівлі російської та американської нафти, повідомили джерела Reuters.

Найбільший НПЗ Індії стверджує, що припинив купівлю російської нафти07.01.26, 02:42 • 4545 переглядiв

Нещодавно державна компанія Bharat Petroleum Corp (BPCL) уклала однорічні тендери на закупівлю нафти з Іраку (Basrah) та Оману у трейдера Trafigura і шукає Murban-нафту з ОАЕ через окремий тендер, повідомили анонімні джерела. З квітня Trafigura постачатиме чотири партії оманської нафти щоквартально зі знижкою 75 центів за барель від цін Дубая та одну партію Basrah Medium зі знижкою 40 центів за барель від офіційної ціни продажу, повідомили два трейдери. BPCL та міністерство нафти Індії не відповіли на запити Reuters.

Подвійне мито як покарання за закупівлі російської нафти

США, які прагнуть скоротити торговельний дефіцит з Індією, минулого року подвоїли імпортні мита на індійські товари до 50% у відповідь на великі закупівлі російської нафти. Державні компанії Hindustan Petroleum (HPCL), Mangalore Refinery and Petrochemicals (MRPL) та приватна HPCL-Mittal Energy Ltd вже припинили купувати російську нафту. Імпорт російської нафти Індією в грудні впав до найнижчого рівня за два роки, тоді як частка ОПЕК у постачаннях досягла 11-місячного максимуму.

Окрім Близького Сходу, індійські переробники збільшили закупівлі з Африки та Південної Америки. Вони також нарощують закупівлі американської нафти, щоб частково замістити російську та скоротити торговельний дефіцит з Вашингтоном, а також шукають нафту з Венесуели.

Мерц допускає підписання угоди про вільну торгівлю між ЄС та Індією до кінця січня12.01.26, 12:59 • 3911 переглядiв

Ольга Розгон

ЕкономікаНовини Світу
Санкції
Енергетика
Війна в Україні
ОПЕК
Венесуела
Ірак
Індія
Південна Америка
Африка
Оман
Об'єднані Арабські Емірати
Сполучені Штати Америки
Україна