Индия сокращает закупки российской нефти и наращивает импорт с Ближнего Востока - Reuters

Индийские нефтеперерабатывающие компании пересматривают стратегии импорта нефти, чтобы сократить закупки у своего главного поставщика – России – и увеличить импорт с Ближнего Востока, что может помочь Нью-Дели заключить торговое соглашение с США и снизить пошлины. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Как отмечает издание, после начала войны в Украине в 2022 году Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти со скидкой, но этот торг вызвал критику со стороны западных стран, которые ввели санкции против энергетического сектора России, заявляя, что доходы от нефти помогают финансировать войну.

Переход от российской нефти происходит на фоне того, что страны Ближнего Востока, воспользовавшись повышенными квотами на добычу от Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), обеспечивают глобальные рынки достаточным предложением, смягчая влияние на цены.

Сокращение закупок российской нефти индийскими переработчиками

Индийские нефтеперерабатывающие предприятия начали сокращать закупки российской нефти после обсуждений на правительственном заседании по ускорению торгового соглашения с США, сообщили три источника из нефтеперерабатывающей отрасли. Нефтяное ведомство Индии (Petroleum Planning and Analysis Cell) собирает еженедельные данные о закупках российской и американской нефти, сообщили источники Reuters.

Крупнейший НПЗ Индии утверждает, что прекратил закупку российской нефти

Недавно государственная компания Bharat Petroleum Corp (BPCL) заключила однолетние тендеры на закупку нефти из Ирака (Basrah) и Омана у трейдера Trafigura и ищет Murban-нефть из ОАЭ через отдельный тендер, сообщили анонимные источники. С апреля Trafigura будет поставлять четыре партии оманской нефти ежеквартально со скидкой 75 центов за баррель от цен Дубая и одну партию Basrah Medium со скидкой 40 центов за баррель от официальной цены продажи, сообщили два трейдера. BPCL и министерство нефти Индии не ответили на запросы Reuters.

Двойная пошлина как наказание за закупки российской нефти

США, стремящиеся сократить торговый дефицит с Индией, в прошлом году удвоили импортные пошлины на индийские товары до 50% в ответ на крупные закупки российской нефти. Государственные компании Hindustan Petroleum (HPCL), Mangalore Refinery and Petrochemicals (MRPL) и частная HPCL-Mittal Energy Ltd уже прекратили покупать российскую нефть. Импорт российской нефти Индией в декабре упал до самого низкого уровня за два года, тогда как доля ОПЕК в поставках достигла 11-месячного максимума.

Помимо Ближнего Востока, индийские переработчики увеличили закупки из Африки и Южной Америки. Они также наращивают закупки американской нефти, чтобы частично заместить российскую и сократить торговый дефицит с Вашингтоном, а также ищут нефть из Венесуэлы.

