Индия сокращает закупки российской нефти и наращивает импорт с Ближнего Востока - Reuters

Эксклюзив
12:43 • 3610 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
10:55 • 13003 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
10:42 • 11480 просмотра
Посланник Трампа Уиткофф сообщил об ожидаемой встрече с путиным 22 января
08:59 • 14850 просмотра
Наличных на руках у украинцев стало на 12,6% больше за год: НБУ назвал главные причины
20 января, 20:12 • 34469 просмотра
В Давосе состоялись "конструктивные" переговоры представителей США и РФ по завершению войны в Украине
20 января, 19:42 • 54664 просмотра
Европейские лидеры в Давосе выступили единым фронтом против амбиций Трампа в отношении Гренландии
20 января, 18:44 • 47285 просмотра
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил после атаки БПЛА на Киевскую область
20 января, 15:45 • 77232 просмотра
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией
Эксклюзив
20 января, 13:37 • 40828 просмотра
Урожай, фронт и настроение населения: что формирует курс гривны в 2026 году и каким он будет
20 января, 13:28 • 64419 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
12:43 • 3620 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей12:13 • 5014 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
Эксклюзив
10:55 • 13011 просмотра
День рождения Федерико Феллини: топ-3 фильма режиссера, которые стоит посмотреть20 января, 19:12 • 42026 просмотра
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией20 января, 15:45 • 77240 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей12:13 • 5014 просмотра
Spotify тестирует функцию синхронизации аудиокниг с бумажными изданиями21 января, 06:46 • 17747 просмотра
Что происходит в браке Милы Кунис и Эштона Кутчера: инсайдеры говорят о напряжении в отношениях20 января, 17:49 • 21066 просмотра
На фоне скандала со старшим сыном Дэвид Бекхэм заговорил об ошибках детей20 января, 17:16 • 27032 просмотра
Netflix меняет предложение о слиянии Warner Bros. на фоне давления Paramount20 января, 16:21 • 27791 просмотра
Индия сокращает закупки российской нефти и наращивает импорт с Ближнего Востока - Reuters

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Индийские нефтеперерабатывающие компании меняют стратегию импорта нефти, сокращая закупки у россии и наращивая поставки с Ближнего Востока. Это может помочь Нью-Дели заключить торговое соглашение с США и снизить пошлины.

Индия сокращает закупки российской нефти и наращивает импорт с Ближнего Востока - Reuters

Индийские нефтеперерабатывающие компании пересматривают стратегии импорта нефти, чтобы сократить закупки у своего главного поставщика – России – и увеличить импорт с Ближнего Востока, что может помочь Нью-Дели заключить торговое соглашение с США и снизить пошлины. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Как отмечает издание, после начала войны в Украине в 2022 году Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти со скидкой, но этот торг вызвал критику со стороны западных стран, которые ввели санкции против энергетического сектора России, заявляя, что доходы от нефти помогают финансировать войну.

Переход от российской нефти происходит на фоне того, что страны Ближнего Востока, воспользовавшись повышенными квотами на добычу от Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), обеспечивают глобальные рынки достаточным предложением, смягчая влияние на цены.

Сокращение закупок российской нефти индийскими переработчиками

Индийские нефтеперерабатывающие предприятия начали сокращать закупки российской нефти после обсуждений на правительственном заседании по ускорению торгового соглашения с США, сообщили три источника из нефтеперерабатывающей отрасли. Нефтяное ведомство Индии (Petroleum Planning and Analysis Cell) собирает еженедельные данные о закупках российской и американской нефти, сообщили источники Reuters.

Крупнейший НПЗ Индии утверждает, что прекратил закупку российской нефти07.01.26, 02:42 • 4545 просмотров

Недавно государственная компания Bharat Petroleum Corp (BPCL) заключила однолетние тендеры на закупку нефти из Ирака (Basrah) и Омана у трейдера Trafigura и ищет Murban-нефть из ОАЭ через отдельный тендер, сообщили анонимные источники. С апреля Trafigura будет поставлять четыре партии оманской нефти ежеквартально со скидкой 75 центов за баррель от цен Дубая и одну партию Basrah Medium со скидкой 40 центов за баррель от официальной цены продажи, сообщили два трейдера. BPCL и министерство нефти Индии не ответили на запросы Reuters.

Двойная пошлина как наказание за закупки российской нефти

США, стремящиеся сократить торговый дефицит с Индией, в прошлом году удвоили импортные пошлины на индийские товары до 50% в ответ на крупные закупки российской нефти. Государственные компании Hindustan Petroleum (HPCL), Mangalore Refinery and Petrochemicals (MRPL) и частная HPCL-Mittal Energy Ltd уже прекратили покупать российскую нефть. Импорт российской нефти Индией в декабре упал до самого низкого уровня за два года, тогда как доля ОПЕК в поставках достигла 11-месячного максимума.

Помимо Ближнего Востока, индийские переработчики увеличили закупки из Африки и Южной Америки. Они также наращивают закупки американской нефти, чтобы частично заместить российскую и сократить торговый дефицит с Вашингтоном, а также ищут нефть из Венесуэлы.

Мерц допускает подписание соглашения о свободной торговле между ЕС и Индией до конца января12.01.26, 12:59 • 3911 просмотров

Ольга Розгон

Санкции
Энергетика
Война в Украине
ОПЕК
Венесуэла
Ирак
Индия
Южная Америка
Африка
Оман
Объединенные Арабские Эмираты
Соединённые Штаты
Украина