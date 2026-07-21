ЧС-2030 планируют расширить до 64 команд - президент CONMEBOL
Киев • УНН
Следующий чемпионат мира 2030 года пройдет сразу в шести странах, с участием 64 сборных.
Президент Южноамериканской футбольной конфедерации (CONMEBOL) Алехандро Домингес заявил, что FIFA второй раз подряд работает над расширением количества участников на следующем Чемпионате мира-2030. Следующий Мундиаль может пройти с участием 64 сборных, сообщил Домингес в соцсети Х, передает УНН.
Детали
Мы работаем над тем, чтобы на Чемпионате мира 2030 года приняли участие 64 сборные в честь 100-летия Кубка мира. Футбол сборных развивается, когда открывается миру. Расширение до 48 команд продемонстрировало, что большее количество участников создает больше возможностей, способствует развитию футбола и превращает Чемпионат мира в настоящий глобальный праздник
Он добавил, что "столетие дает нам историческую возможность "Мечтать о великом", и поэтому пусть Чемпионат мира станет самым большим праздником, который когда-либо видел футбол".
Дополнение
Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что организация рассмотрит возможность увеличения количества участников чемпионата мира по футболу до 64 сборных.
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Отметим, Чемпионат мира-2026, который прошел в США, Канаде и Мексике, впервые принял 48 команд, а не 32, как это было на предыдущих чемпионатах мира.
Чемпионат мира 2030 пройдет сразу в шести странах. Первый матч будущего ЧМ, включая празднование столетия турнира, будет проведен на стадионе "Сентенарио" в Монтевидео, Уругвай. Второй и третий матчи состоятся в Аргентине и Парагвае соответственно. Остальные матчи пройдут в Испании, Португалии и Марокко.
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