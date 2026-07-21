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Financial Times
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ЧС-2030 планируют расширить до 64 команд - президент CONMEBOL

Киев • УНН

 • 432 просмотра

Следующий чемпионат мира 2030 года пройдет сразу в шести странах, с участием 64 сборных.

ЧС-2030 планируют расширить до 64 команд - президент CONMEBOL

Президент Южноамериканской футбольной конфедерации (CONMEBOL) Алехандро Домингес заявил, что FIFA второй раз подряд работает над расширением количества участников на следующем Чемпионате мира-2030. Следующий Мундиаль может пройти с участием 64 сборных, сообщил Домингес в соцсети Х, передает УНН.

Детали

Мы работаем над тем, чтобы на Чемпионате мира 2030 года приняли участие 64 сборные в честь 100-летия Кубка мира. Футбол сборных развивается, когда открывается миру. Расширение до 48 команд продемонстрировало, что большее количество участников создает больше возможностей, способствует развитию футбола и превращает Чемпионат мира в настоящий глобальный праздник

 - написал Домингес.

Он добавил, что "столетие дает нам историческую возможность "Мечтать о великом", и поэтому пусть Чемпионат мира станет самым большим праздником, который когда-либо видел футбол".

Дополнение

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что организация рассмотрит возможность увеличения количества участников чемпионата мира по футболу до 64 сборных.

Инфантино допустил расширение чемпионата мира по футболу до 64 сборных уже в 2030 году13.07.26, 04:56 • 4124 просмотра

Отметим, Чемпионат мира-2026, который прошел в США, Канаде и Мексике, впервые принял 48 команд, а не 32, как это было на предыдущих чемпионатах мира.

Чемпионат мира 2030 пройдет сразу в шести странах. Первый матч будущего ЧМ, включая празднование столетия турнира, будет проведен на стадионе "Сентенарио" в Монтевидео, Уругвай. Второй и третий матчи состоятся в Аргентине и Парагвае соответственно. Остальные матчи пройдут в Испании, Португалии и Марокко.

Испания победила Аргентину и впервые за 16 лет стала чемпионом мира20.07.26, 01:06 • 44029 просмотров

Павел Башинский

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