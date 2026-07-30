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Митрополита Илариона после скандала с наркотиками в Чехии оставили служить в России

Киев • УНН

 • 3842 просмотра

Митрополиту Илариону, который фигурировал в деле о наркотиках в Чехии, разрешили остаться в России для ухода за матерью. Его новым местом служения стал Крестовоздвиженский монастырь в Подмосковье.

Митрополита Илариона после скандала с наркотиками в Чехии оставили служить в России

Митрополита Илариона, фигурировавшего в деле о наркотиках в Чехии, решили не переводить на служение в Южную Америку. Вместо этого он останется в России, сообщает Meduza, пишет УНН.

Подробности

По решению Русской православной церкви, Илариону разрешили остаться в стране, чтобы ухаживать за матерью. Временным местом его служения определили Крестовоздвиженский Иерусалимский женский монастырь в Подмосковье.

Исследовательница религии и автор телеграм-канала "Православие и зомби" Ксения Лученко назвала настоятельницу монастыря игуменью Екатерину (Чайникову) "опытным церковным менеджером" и человеком, приближенным к патриарху Кириллу. По ее словам, после начала полномасштабной войны монастырь активно собирал средства и снаряжение для российских военных.

После скандалов Илариона понизили и вернули в Россию

В 2010-х годах Иларион возглавлял отдел внешних церковных связей Московского патриархата. Тогда его считали одним из ближайших соратников патриарха Кирилла и даже называли возможным преемником.

В Чехии в автомобиле российского митрополита нашли кокаин04.06.26, 00:37 • 21864 просмотра

В 2022 году он стал митрополитом Будапештским и Венгерским, однако впоследствии его понизили после обвинений в домогательствах со стороны бывшего келейника.

В мае 2026 года в автомобиле Илариона в Чехии обнаружили наркотики. Хотя официальных обвинений ему не предъявляли, вскоре он вернулся в Россию. Сначала новым местом его служения должна была стать Бразилия, однако это решение отменили.

В Чехии отпустили задержанного митрополита рпц илариона без предъявления обвинений26.05.26, 16:26 • 2942 просмотра

Степан Гафтко

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