Землетрясение магнитудой 7,3 произошло на юге Мексики, толчки ощущались в Гватемале и Сальвадоре
Киев • УНН
В пятницу на юге Мексики произошло мощное землетрясение магнитудой 7,3, которое затронуло Гватемалу и Сальвадор. Эпицентр находился в 48 км от города Акилес-Сердан в штате Чьяпас.
В пятницу на юге Мексики произошло мощное землетрясение, которое затронуло соседние страны Гватемалу и Сальвадор. По предварительным данным Геологической службы США, его магнитуда составила 7,3, передает УНН.
По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения находился в 48 километрах к юго-западу от Акилес-Сердан, города в мексиканском прибрежном штате Чьяпас.
Очевидно, землетрясение вызвало умеренные и сильные толчки вдоль побережья.
Число жертв землетрясений в Венесуэле возросло до 449013.07.26, 01:15 • 3703 просмотра