Землетрясение магнитудой 7,3 произошло на юге Мексики, толчки ощущались в Гватемале и Сальвадоре

В пятницу на юге Мексики произошло мощное землетрясение, которое затронуло соседние страны Гватемалу и Сальвадор. По предварительным данным Геологической службы США, его магнитуда составила 7,3, передает УНН.

По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения находился в 48 километрах к юго-западу от Акилес-Сердан, города в мексиканском прибрежном штате Чьяпас.

Очевидно, землетрясение вызвало умеренные и сильные толчки вдоль побережья.

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