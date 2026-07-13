Число жертв землетрясений в Венесуэле возросло до 4490
Киев • УНН
Число погибших в результате двух мощных землетрясений в Венесуэле 24 июня возросло до 4490 человек. Раненых остается 16 740, а без крова над головой — 17 907 человек.
Число погибших в результате двух мощных землетрясений, произошедших в Венесуэле 24 июня, возросло до 4490 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на президента Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригеса, пишет УНН.
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По словам Родригеса, количество раненых остается неизменным и составляет 16 740 человек. В то же время спасателям удалось спасти 6462 человека.
По официальным данным, без крова над головой после стихийного бедствия остаются 17 907 человек.
Новые данные о жертвах президент Национальной ассамблеи Венесуэлы обнародовал в воскресенье в своем Telegram-канале.
Более 4300 человек погибли в результате землетрясения в Венесуэле12.07.26, 03:56 • 30033 просмотра